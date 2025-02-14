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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılının aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,9, aylık bazda yüzde 1,2 artış kaydetti.

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Hizmet üretim endeksi arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, geçen yılın aralık ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 10,1 yükselirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,6 azaldı. Hizmet üretim endeksi, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,1 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet üretim endeksi nedir?
Hizmet üretim endeksi, arz ve talep ile ilişkisi. Hizmet sektöründe belli bir dönemde üretilen çıktının hacmine ilişkin bilgi vermeyi amaçladığından fiyat etkilerinden arındırılmaktadır.
ETİKETLER
#yiyecek
#konaklama
#hizmet
#T.C.
#Ekonomi
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