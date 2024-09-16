Hizmet üretim endeksi azaldı! En fazla gerileme gayrimenkul hizmetlerinde

16 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:27

TÜİK, hizmet üretimi yıllık ve aylık değişim oranları temmuz 2024 verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yükseldi! En fazla artış inşaat sektöründe

Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yükseldi! En fazla artış inşaat sektöründe

Hizmet üretim endeksi temmuz​ verileri geldi. Hizmet üretim endeksi 2024​ yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 geriledi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7'lik oranla en fazla gerilemenin yaşandığı sektör oldu.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ GERİLEDİ

Hizmet üretimi yıllık değişim oranlarına bakıldığında aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %5,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %5,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %4,8 arttı.

AYLIK OLARAK DA DÜŞTÜ

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,3 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %3,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %0,1 arttı.