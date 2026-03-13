Hizmet üretim endeksi geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,4, aylık bazda yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 1,8 azalış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 yükseldi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 5,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 arttı.