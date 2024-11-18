Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı! Yıllık değişmedi, aylık yükseldi

18 Kasım 2024 10:46 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi Eylül’de yıllık bazda aynı kaldı.

TÜİK​, eylül​ ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim olmadı. Hizmet üretim endeksi aylık ise yüzde 0,3 arttı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYNI KALDI

Konaklama​ ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,0, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı.