Hizmet üretimi endeksinde düşüş: En fazla gerileme gayrimenkul hizmetlerinde!

16 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, ekim ayında yıllık bazda yüzde 2 düşerken aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Türkiye​ İstatistik Kurumu, ekim​ ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre endeks, ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 düştü. Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 artış kaydetti, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 artış gösterirken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı.