Hobi bahçesi için Erdoğan devrede! Onlara yaptırım uygulanmayacak

16.04.2026
10:39
16.04.2026
10:44
Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan ve hobi bahçelerine yeni standartlar getirmeyi hedefleyen kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeniden yapılandırılıyor. 

Yeni yasal çerçeve; hobi bahçelerindeki mülkiyet ve kullanım haklarını "yasa" ile güvence altına alırken, uygulama süreçlerini esneklik payı bırakan yönetmeliklere devrediyor. 

İşte hobi bahçesi meselesindeki son gelişmeler ve detaylar...

YENİDEN ELE ALINACAK 

Kamuoyunda gündem olan hobi bahçesi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeniden elden geçirilecek.

Hobi bahçelerine yönelik yeni çerçevede mülkiyet ve kullanım hakları yasa ile belirlenecek, uygulamaya ilişkin detaylar ise yönetmelikle şekillenecek. Kaçak yapıların yıkımı için hukuki zemin güçlendirilecek.

Buna göre, mülkiyet hakkına dair esaslar yasa ile yeniden tanımlanırken, sahadaki uygulamaya ilişkin detaylar yönetmelikle düzenlenecek. Özellikle tarım amacı dışında kullanılan ve villa tipi yapılara dönüştürülen alanlar için yönetmelik üzerinden idari tedbirler alınacak; ancak bu yapıların yıkımına yönelik güçlü hukuki zemin, mülkiyet düzenlemesini içeren yasa ile oluşturulacak.

 

Türkiye gazetesinin edindiği bilgiye göre, tarım arazilerinin ortasına yapılan havuzlu villaların kesinlikle yıkılacak. Bu tür yapıların yer altı sularını kirletmesinin de önüne geçilecek. Yasalara uygun tarımsal amaçlı basit yapılar ile pandemi döneminde tarımsal arazilerin kenarına yapılan küçük yapılara ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

TARIMSAL ÜRETİMİN KORUNMAIS HEDEFLENİYOR 

Yeni yaklaşımda, hobi bahçelerinin asli amacı olan tarımsal üretimin korunması hedeflenirken, amacı dışında kullanımın önüne geçilmesi için idari araçlar devreye sokulacak. Bu kapsamda, tarım faaliyeti yürütmeyip arazileri konutlaşma için kullananlara yönelik yaptırımların güçlendirilmesi öngörülüyor. 

Öte yandan, Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde yer alan tarım arazilerini amacı dışında kullanan kişilere elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi yönündeki madde, teklif metninde kalacak. Düzenlemenin hem tarım arazilerinin korunması hem de plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

