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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Hobisini mesleğe dönüştürdü! 60 yaşında kendi işinin patronu oldu

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki Kadriye Tutku, internetten izlediği videolarla hasır çanta yapmayı öğrendi. Bu hobi, zamanla onun işine dönüşerek, kendi işinin patronu oldu. Tutku, çevresindeki gençlere ilham vererek, azim ve istekle hayatta her yaşta yeni bir yol açılabileceğini gösterdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 17:36

Eskişehir’de yaşayan Kadriye Tutku, yaklaşık 5-6 yıl önce internetten izlediği videolar sayesinde hasır çanta yapmaya başladı. Önceden de el işine olan yatkınlığı sayesinde hasır çantaları da severek üreten Tutku’nun özgün tasarımlı çantaları büyük ilgi görüyor.

Hobisini mesleğe dönüştürdü! 60 yaşında kendi işinin patronu oldu

Çantaların yapım süresi ve zorluk derecesi modele göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Tutku, "60 yaşında başladım. Yaklaşık 5-6 yıldır hobi olarak hasır çanta yapıyorum. Kendim internetten bakarak sevdiğim ve merakım da olduğu için videoları izleyerek öğrendim. Önceden de el işi çok yapıyordum şimdi ise çanta yapmaya geçtim. Yaptığım çantalar oldukça ilgi görüyor. Modeline göre yapım süresi ve zorluğu değişiyor. 1 günde yaptığım ya da 1 haftada bitirdiğim çantalar da oluyor. Boncuklu, motifli, abiyeli ve daha birçok model de çantalar yapıyorum" şeklinde konuştu.

Hobisini mesleğe dönüştürdü! 60 yaşında kendi işinin patronu oldu

Çantalarda genelde kâğıt ip kullandığını dile getiren Tutku, "Kâğıt ip diğer iplere göre daha sert ve örmesi zor olan bir ip türü. Diğer ip türlerine göre ise daha fazla kalıcılık sağlıyor o yüzden onu kullanıyorum. Kâğıt ip kullanıldığı zaman makine atıp yıkama şansı oluyor ve makinede bozulma yapmıyor. Gençler bu tarz çantalara daha çok ilgi gösteriyor ve genelde genç kesim alıyor" ifadelerini kullandı

Hobisini mesleğe dönüştürdü! 60 yaşında kendi işinin patronu oldu

Stantlarda hem üretim hem de satış yaptıklarını söyleyen Tutku, "Odunpazarı Belediyesi’nin açmış olduğu stantlarda hem satış yapıyoruz hem de burada ürünlerimizi yapma fırsatımız oluyor. Belediyemize ev hanımlarına gelir sağlamak için böyle bir şey yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.

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ETİKETLER
#eskişehir
#Hasır Çanta
#El Işi
#Hobi
#Kadın Işletmecisi
#Odunpazarı Belediyesi
#Stant
#El Sanatları
#Kâğıt Ip
#Ekonomi
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