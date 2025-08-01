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 | İrem Şenel

Honda'dan İzmir'e dev yatırım: Aliağa'da motosiklet üretim tesisi kuruyor

Japon otomobil devi Honda, Türkiye'de büyüyen motosiklet pazarına dev bir adımla giriş yapıyor. İzmir Aliağa'da kurulacak fabrikada yılda 100 bin üretim kapasiteli fabrika; 760 milyon liralık yatırımla yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.

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Honda'dan İzmir'e dev yatırım: Aliağa'da motosiklet üretim tesisi kuruyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:45

, büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla 'in ilçesinde yılda 100 bin üretim kapasitesine sahip yeni yatırımı gerçekleştiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla Aliağa'da yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

Honda'dan İzmir'e dev yatırım: Aliağa'da motosiklet üretim tesisi kuruyor

Honda'nın İzmir'de kuracağı tesiste, motosiklet üretimine 2026'nın ortalarında başlanması planlanıyor. Motosiklet üretimine yıllık 100 bin kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde bunun yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

Honda'dan İzmir'e dev yatırım: Aliağa'da motosiklet üretim tesisi kuruyor

YATIRIM HACMİ 760 MİLYON LİRA

100 bin metrekarelik geniş alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon lira olarak belirlenirken, burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor. Honda Türkiye, fabrika yatırımlarıyla, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

Honda'dan İzmir'e dev yatırım: Aliağa'da motosiklet üretim tesisi kuruyor
ETİKETLER
#türkiye
#honda
#yatırım
#Aliağa
#fabrika
#İzmir
#Motosiklet Güvenliği
#Ekonomi
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