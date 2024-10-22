HSBC ilk kadın CFO'sunu atadı! Yeniden yapılanmayı duyurdu: Hong Kong, bankanın dört iş biriminden biri olacak

22 Ekim 2024 11:31 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:42

HSBC Holdings, yeni CEO Georges Elhedery yönetiminde ticari ve yatırım bankacılığı operasyonlarının bir kısmını büyük bir revizyonla birleştireceğini bugün duyurdu. Bu revizyonla birlikte şirket, getirileri artırırken maliyetleri de düşürecek. HSBC iş kollarında yeni yapılanmaya giderken ilk kadın Mali İşler Direktörü'nü (CFO) de atadı.

HSCB'den Türkiye için faiz, dolar ve enflasyon tahmini geldi!

HSCB'den Türkiye için faiz, dolar ve enflasyon tahmini geldi!

HSBC ticari ve yatırım bankacılığı birimlerini birleştiriyor. HSBC Holdings, Salı günü bu yılın başlarında CEO olan Georges Elhedery'nin yerine içeriden Pam Kaur'u ilk kadın finans şefi olarak atadı ve bankayı dört iş birimine ayıracağını söyledi.

BANKAYI DÖRT İŞ BİRİMİNE BÖLECEKLER

HSBC, 1 Ocak 2025'ten itibaren şirketin faaliyetlerini dört ayrı iş koluna yeniden yapılandıracağını söyledi. Grup, faaliyetlerini İngiltere, Hong Kong, kurumsal ve kurumsal bankacılık ile varlık bankacılığı olmak üzere dört iş koluna ayırıyor.

HSBC Holdings, Salı günü yaptığı açıklamada, yeni CEO Georges Elhedery yönetiminde ticari ve yatırım bankacılığı operasyonlarını büyük bir revizyonla birleştireceğini ve şirketin önemli üst düzey personelinin de ayrılacağını duyurdu.

Asya odaklı bankanın faaliyetlerini basitleştirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen HSBC, bankayı dört iş birimine bölerek yeniden yapılandıracağını ve üst düzey yönetici pozisyonlarında kesintiye gideceğini duyurdu.

Grup, faaliyetlerini İngiltere, Hong Kong, kurumsal ve kurumsal bankacılık ve servet bankacılığı olmak üzere dört iş koluna bölüyor. Yeni kurumsal ve kurumsal bankacılık birimi, yeni birleştirilmiş ticari bankacılık ve küresel bankacılık ve piyasalar işletmesini ve Avrupa ve Amerika'yı da içeren batılı toptan bankacılık işletmelerini barındıracak.

YAKLAŞIK 214 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Halen HSBC'de baş risk ve uyumluluk sorumlusu olarak görev yapan 60 yaşındaki Kaur, Nisan 2013'te bankaya iç denetim grup başkanı olarak katıldı.

HSBC, geçici Grup CFO'su Jon Bingham'ın Küresel Finans Kontrolörü görevine geri döneceğini duyurdu.

Diğer önemli yönetim değişikliklerinde, Küresel Bankacılık ve Piyasalar CEO'su Greg Guyett, Stratejik Müşteriler Grubu Başkanı olarak yeni oluşturulan rolü üstlenecek. HSBC Bank ve Avrupa CEO'su Colin Bell, diğer fırsatları değerlendirmek için istifa etmeye karar verdi.

Dünya genelinde yaklaşık 214 bin kişiyi istihdam eden banka, yıllardır ABD, Fransa ve Kanada gibi Batı pazarlarındaki işlerini küçültüp Asya ile ölçeklenebilir pazarlara odaklanacak.