HSBC'den Türkiye ekonomi için iyimser yorum geldi

20 May 2024 16:18 - Güncelleme : 20 May 2024 16:21

İngiliz merkezli HSCB bankası son yaptıkları görüşmelere dayanarak Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

NETLİK BEKLENTİLERİ AŞTI

HSBC'ye göre yatırımcılar arasında şu andaki görüş birliği, politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir bir yola sokmayı başardıkları yönünde görünüyor.

Bazı yatırımcılar enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaşmayı gerektirdiğine inandığını belirten notta şu ifadelere yer verildi:

"Ancak yeniden dengeleme sürecine daha şüpheyle yaklaşanlar bile çeşitli düzenleyici önlemlerin gevşetilmesinin ve politika yapıcıların iletişiminin sunduğu netliğin beklentileri aştığını belirtiyor.”

ENFLASYON TAHMİNİNİ YENİLEDİ

Siyasi ve politika belirsizliğinin bir miktar azalmasıyla yatırımcıların önümüzdeki verileri daha yakından takip edeceğini düşündükleri ifade edildi. HSBC, 2024 sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 48 olduğunu yineledi.

HSBC değerlendirmesinde, TL'de son dönemde görülen istikrar ve merkez bankası rezervlerindeki hızlı artışın, yatırımcılara dış dinamikler konusunda rahatlık vermiş gibi durduğunu belirtti. Cari açığın bu yıl 30 milyar ABD doları civarında olabileceği yönündeki öngörülerinin gerilediğini belirtti.

Banka, bazı yatırımcıların erken seçimlerin veya yeni bir anayasanın kabulüne ilişkin referandumunun bir noktada gündemde olup olmayacağını da sorduğunu ifade etti: Notta konuya ilişkin "Ancak görünen o ki bazı görüşler var. Ekonomi politikalarının en azından bir süre daha mevcut yolda kalacağı fikrinin rahatlığı" ifadelerine yer verdi.