HSBC'den Türkiye raporu: Dikkat çeken dolar, enflasyon ve büyüme tahmini

09 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:06

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HSBC Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir analiz kaleme aldı. HSBC ekonomistleri, döviz kuruna, enflasyona ve büyümeye ilişkin tahminlerini revize etti.

HSBC'ye göre, ortodoks politikalar sayesinde Türkyie'de cari açık daraldı ve enflasyon düşme eğilimi göstermeye başladı. Politika faizinin eylülde pozitif olması bekleniyor.

Ancak, piyasadaki yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışlarındaki bozulma önemli riskler olarak öne çıkıyor.

Rapordan öne çıkanlar ise şöyle:

Güçlü birinci çeyrek performansının ardından 2024 için tam yıl büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yükseltildi. 2025 büyüme tahmini yüzde 3,6 olarak sabit kaldı.

Yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 75,4 ile zirve yaparken, çekirdek enflasyon yüzde 75,0 oldu. Haziran enflasyon verileri güncellendikten sonra 2024 ve 2025 için enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 46,1 ve yüzde 27,7 olarak revize edildi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ DE AÇIKLANDI

Temel senaryo, yıl boyunca politika faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde. Eylülde politika faiz oranının pozitif olması bekleniyor, ancak dördüncü çeyrekte faiz indirimlerinin başlaması erken olabilir.

Piyasadaki yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışlarındaki bozulma önemli risk kaynakları olarak belirtiliyor.

Yüksek enflasyon beklentileri ve altın ithalatındaki sınırlamalar nedeniyle 2024-2025 için cari açık tahminleri revize edildi.

2024 yılı için bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5,2 olması bekleniyor, bu oran geçen yılki yüzde 5,2'lik açığa benzer.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olamaması nedeniyle yeni bir anayasa değişikliği gerekliliği gündeme gelebilir, bu da kısa vadeli siyasi belirsizlikleri artırabilir.

Raporda döviz kuru ve faiz oranlarına ilişkin çeyreklik veriler de sunuldu. HSBC'nin yıl sonu dolar tahmini 36.00 oldu.