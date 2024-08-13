HSCB'den ters köşe dolar/TL tahmini! Merkez Bankası faiz indirimleri için tarih verdi
İngiliz merkezli HSCB bankası yıl sonuna ilişkin dolar/TL tahminini açıkladı. Banka Merkez Bankası’nın TL likiditesi politikalarına vurgu yaparken euro/TL için de beklentilerini ifade etti. HSCB raporunda Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip olan konuya dikkat çekti.
HSCB, dolar/TL ve euro/TL için yıl sonu beklentilerini açıkladı. “TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz” denilen açıklamada Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için de tarih verildi.
DOLAR/TL YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?
HSBC, küresel kurlar için adil değer hesapladığı son raporunu yayımladı. Raporda Türk Lirası’na da yer verildi. Bankanın beklentisi 2024 yılı sonunda dolar/TL’nin 36 lira olacağı yönünde. Euro/TL ise banka tahminlerine göre yılı 37,8 TL’den kapatacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ
Öte yandan banka raporunda TCMB’nın faiz indirimlerine başlayacağı tarih hakkında da öngörüde bulundu. Banka tahminlerine göre, TCMB ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapacak.
HSCB 2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını tahmin ederken 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45, ikinci çeyrekte de yüzde 40 olmasını bekliyor.
POLİTİKA YAKLAŞIMI DEĞİŞMEDİ
HSBC raporunda ise Türkiye ekonomisine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:
"TL ve Güney Afrika Randı olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı. İletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor.
KİLİT ÖNEME SAHİP
Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarizasyonda azalışın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır.
Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin dolar/TL’de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."