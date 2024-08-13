HSCB'den ters köşe dolar/TL tahmini! Merkez Bankası faiz indirimleri için tarih verdi

13 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:40

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

HSCB, dolar/TL ve euro/TL için yıl sonu beklentilerini açıkladı. “TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz” denilen açıklamada Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için de tarih verildi.

DOLAR/TL YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

HSBC, küresel kurlar için adil değer hesapladığı son raporunu yayımladı. Raporda Türk Lirası’na da yer verildi. Bankanın beklentisi 2024 yılı sonunda dolar/TL’nin 36 lira olacağı yönünde. Euro/TL ise banka tahminlerine göre yılı 37,8 TL’den kapatacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan banka raporunda TCMB’nın faiz indirimlerine başlayacağı tarih hakkında da öngörüde bulundu. Banka tahminlerine göre, TCMB ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapacak.

HSCB 2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını tahmin ederken 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45, ikinci çeyrekte de yüzde 40 olmasını bekliyor.

POLİTİKA YAKLAŞIMI DEĞİŞMEDİ

HSBC raporunda ise Türkiye ekonomisine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"TL ve Güney Afrika Randı olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı. İletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor.

KİLİT ÖNEME SAHİP

Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarizasyonda azalışın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır.

Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin dolar/TL’de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."