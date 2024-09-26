HSCB'den Türkiye için faiz, dolar ve enflasyon tahmini geldi!

26 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:37

İngiliz HSCB, Türkiye için faiz ve enflasyon beklentilerini açıkladı. Banka raporunda kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesinin enflasyon için gerekli olduğu ifade edilirken 2024-2025 yılların için enflasyon tahminleri de açıklandı.

İngiliz dev banka HSCB, Türkiye​ ekonomisine ilişkin raporunda faiz​ ve enflasyona ilişkin beklentilerini sıraladı. Bankaya göre, Türkiye’de politika faizinin bu yıl boyunca sabit kalmasını ve gevşeme döngüsünün ancak 2025 yılında başlamasını beklediklerini açıkladı. Banka 2024 yıl sonu ve 2025 yılları için enflasyonun gelebileceği seviyeleri de anlattı.

ENFLASYON​ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Bankanın Türkiye değerlendirmesinde "Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HSBC​ raporunda enflasyonda düşüş hızının 2025'te yavaşlamasını beklediklerini açıkladı. Bankanın Türkiye için ortalama enflasyon tahmini 2024 yılında %58,6, 2025 yılında %31,9 ve 2026 yılında %19,8 olarak belirlendi. Banka tahminlerine göre, cari açığın bu yıl sonunda GSYH'nin %2'sinin altında kalmasını öngörülüyor.

FAİZ TAHMİNİNİ DE AÇIKLADI

HSBC, 2025'in ilk yarısında 1.350 baz puan, 2. yarısında 650 baz puan indirilerek Aralık'ta %30'a gerilemesini öngörüyor. HSBC, TCMB politika faiz oranının bu yıl sonu %50,00, 2025 yıl sonu %30,00, 2026 yıl sonu %18,00 olmasını bekliyor.

Banka raporunda risklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir"

HSBC, USDTRY tahminlerinde ise yıl sonu için 36,00, 2025 sonu için ise 40,00 öngörüyor.