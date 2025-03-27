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 | İrem Çınar

Hükümet harekete geçti! Doğum izni, esnek çalışma modeli düzenlemeleri masada: 6 aydan 1 yıla çıkacak

2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, aileleri desteklemeye yönelik kapsamlı düzenlemeler gündemde yerini alıyor. Doğum destek ödemelerinden konut projelerine kadar birçok alanda çalışmalar hız kazanırken, doğum oranlarındaki düşüşü dengelemek için doğum izinlerinin uzatılması da planlanıyor. Bugün, bu önemli konuları ele almak üzere Nüfus Politikaları Kurulu toplanacak.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:25

Son yıllarda Türkiye'de doğum oranlarının düşmesi, demografik yapıyı korumak ve gelecekte yaşanabilecek olası sorunları önlemek adına yeni önlemleri gündeme getirdi. Bu kapsamda, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte doğum izinleri, sosyal destekler, konut projeleri ve kredi imkânları gibi birçok alanda düzenlemeler yapılması planlanıyor.

DOĞUM İZİNLERİ 1 YILA ÇIKABİLİR

Öne çıkan düzenlemelerden biri, mevcutta 6 ay olan doğum izninin 1 yıla çıkarılması. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu konuda yapılacak çalışmalar, Nüfus Politikaları Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirilecek. Hedef, annelerin doğum sonrası süreçte çocuklarıyla daha uzun süre vakit geçirebilmelerini sağlamak ve iş hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak.

BABALAR İÇİN İZİN SÜRELERİ EŞİTLENİYOR

Hükümet, sadece anneler için değil, babalar için de önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Şu an memur babalar 10 gün doğum izni kullanabilirken, işçi babalar için bu sürenin daha kısa olması eleştiriliyordu. Yapılacak değişiklikle birlikte işçi babalar da 10 gün doğum izni hakkına sahip olacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ GÜNDEMDE

Özellikle yeni doğum yapmış anneler için home-ofis (evden çalışma) modeli teşvik edilecek. Böylece kadınların hem çalışma hayatında kalmaları hem de çocuklarının bakımına daha fazla zaman ayırmaları sağlanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

6 ay ücretsiz doğum izni kaç gün?
Birinci doğum için 60 gün ücretsiz izin alınabiliyor. İkinci doğum için 120 gün ücretsiz izin alınabiliyor. Üçüncü ve sonraki doğumlar için 180 gün izin alınabiliyor.
ETİKETLER
#Türkiye
#esnek çalışma
#memurlar
#Doğum Izni
#esnek çalışma modeli
#çalışma düzeni
#Ekonomi
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