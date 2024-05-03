Hükümetten stokçuluğa yeni darbe! Para cezası artıyor, kapatma geliyor

03 May 2024 17:06 - Güncelleme : 03 May 2024 17:09

AK Parti'den fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni teklif geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler “Fahiş fiyatta ceza tutarını 100 binden 1 milyona, stokçuluk için öngörülen ceza tutarını ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar arttırıyoruz" dedi.

CEZALAR ARTACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grubu'nda Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Denizli Milletvekili Şahin Tin ile birlikte açıklama yaptı.

Güler, 23 maddelik Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk ekonomimizin dengesini bozmakta ve vatandaşın aleyhine dengesizlikler ortaya çıkarabilmektedir. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz.

Stokçuluk yapanlarla ilgili düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Teklifimizde altı güne kadar iş yerinin kapatılmasına dair düzenleme yer alıyor. Fahiş fiyatta ceza tutarını 100 binden 1 milyona, stokçuluk için öngörülen ceza tutarını ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar arttırıyoruz.

KAPATMA CEZASI GELİYOR

Ayrıca bakanlığa bir takvim yılı içerisinde üç defa stokçuluk yönünden tespiti yapılan ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine altı güne kadar kapatma cezası uygulamasını getiriyoruz.

Aldatıcı reklamların internet üzerinden yayınlanması halinde tüketiciyi korumak için Reklam Kurulu’nun hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi kararı verebilmesi yönünde düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.