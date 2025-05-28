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 | Onur Kaya

Hükümete asgari ücret çağrısı: Mutlaka ara zam yapılmalı

Asgari ücrete ara zam konusunda belirsizlik devam ederken, muhalefetten hükümete dikkat çeken bir çağrı geldi. Halkın alım gücünün düştüğünü belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması gerektiğini söyledi.

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Hükümete asgari ücret çağrısı: Mutlaka ara zam yapılmalı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 23:18

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren Erkan Baş, barış için bedel ödeyen bir geleneğin mensupları olduklarını söyleyerek, Türkiye'de barışı toplumsallaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

Hükümete asgari ücret çağrısı: Mutlaka ara zam yapılmalı

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMALI"

Asgari ücrete mutlaka bir ara zam yapılması gerektiğini ifade eden Baş, "Halkın alım gücü dibe çakılmış durumda. Market fiyatları uçmuş, pazar fiyatları uçmuş, faturalar uçmuş ama halkın aynı asgari ücretle ömrünü sürdürmesi gerekiyor" diye konuştu.

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ÖZEL OKUL FİYATLARINA TEPKİ

2025-2026 dönemi için açıklanan özel okulların fiyatlarına da değinen Erkan Baş, "1,5-2 milyona varan fiyatlar var. Sadece okul parası. Yemeği, servisi eklemiyorum. Ortalama bir özel okulda bir asgari ücretlinin çocuğunu 1 yıl okutabilmesi için 5 yıl çalışması gerekiyor. 5 yıl aldığı maaşa dokunmayacaksın, su bile içmeyecek. 4 yıl okutacağını düşün, 20 yıl çalışması gerekiyor." dedi.

Hükümete asgari ücret çağrısı: Mutlaka ara zam yapılmalı

"ÖZEL OKUL VE ÖZEL HASTANELERE KARŞIYIZ"

Özel okul ve özel hastanelere karşı olduklarını söyleyen Baş, insanların zorunlu temel ihtiyaçlarının birilerinin para kazanma aracı haline getirilemeyeceğini savundu.

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#Ekonomi
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