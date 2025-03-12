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 | Kübra Çelepi

Hükümetten emekli ikramiyesi yorumu!

Bu sene 30 Mart tarihinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesi, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu. AK Parti Grup toplantısı öncesi emekli bayram ikramiyesi hakkında konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin ne zaman yatacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ikramiye artışının az olmasına ilişkin gelen eleştirilere cevap verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 12:14

Ramazan Bayramı öncesi emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. AK Parti Grup toplantısı öncesi emekli bayram ikramiyesi hakkında konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE GÜNCELLEME OLACAK MI?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair sorulara, "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti. 4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak" dedi.

Açıklamaları şöyle;

"SGK olarak hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Rakam netleşti zaten biliyorsunuz. Yetersiz deniliyor. Bizim yorumumuz, bizim bu disiplin içerisinde gerçekleşen bir oran. Bayram ikramı geliyor. Hayırlı olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz ise konuyla ilgili şöyle konuştu;

"2018'de başladı emekli ikramiyesi. Daha önce yoktu. Kanunla yapılan bir düzenleme. Grubumuz gerekli açıklamayı yaptı. Teklif bu hafta Meclis'e verilmiş oldu. Toplam 8 bin liralık teklifi Meclis çıkarmaya hazırlanıyor. Değerlendirme noktasında bu sistem gelen bir şey değil. Kanun gerektiren bir husus."

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

16 milyon emeklinin alacağı ikramiyeler için gözler ödeme programında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörüldü.

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#Ekonomi
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