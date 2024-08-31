Hükümetten işsizlik için yeni adım! Toplam 11 bin 320 lira ödeme: İşte İşgücü Uyum Programı için detaylar

31 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 10:21

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İşsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlar İş gücü Uyum Programı için detaylar belli oldu. Belirli alanlarda eğitim verilen katılımcılar haftanın 3 günü kamu kurumlarında görev alarak iş hayatına katılabilecek. Projenin tüm detayları Resmî Gazete’de yayımlandı. İşte tüm detaylar…

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İş Gücü Uyum Programı’nda hizmet sağlayıcılar tarafından oluşturulan talepler İŞKUR’ gönderilecek. Bu süreçte başvuruların İŞKUR tarafından uygun görülmesi halinde çeşitli alanlarda program uygulanacak.

Bu programlar arasında engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi gibi alanlar yer alabilecek.

Belirli bir mesleğe yönelik programların yer almayacağı düzenlemede, ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi gibi programlar yer alacak.

Diğer alanlar ise şöyle:

Geri dönüşüm ve atık imha faaliyetlerinin desteklenmesi, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülebilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI İÇİN KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞILACAK

Programa katılanlar ilk dört hafta boyunca yaklaşık 37,5 saatlik yoğun bir eğitim alacak. Bu eğitimler bir ay boyunca haftada 5 gün şeklinde uygulanacak. Bu sürecin ardından kamuda haftada 3 gün çalışma sistemine geçilecek. Haftalık toplam çalışma süresi 22,5 saat olarak belirlenecek. Program sonrası kişilerin iş bulma süreçleri desteklenecek.

GÜNLÜK HARÇLIK 566 LİRA

Katılımcılara tutarı İŞKUR tarafından belirlenen bir ödeme yapılacak. Ancak bu ödeme günlük asgari ücret tutarının üzerinde olmayacak. Programa katılanlara yapılacak ödemelerin net günlük 566 lira 73 kuruş şeklinde hesaplanacak.

Program 10 ay süre ile devam edebilecek. Bu kapsamda katılımcılara maaş yerine günlük cep harçlığı verilecek. Ödenecek tutar çalışılan kurum tarafından gün sayıları ile çarpılarak belirlenebilecek. Ancak, 566 TL’den az olmayacak.

Takvim’de yer alan habere göre, ilk ayda toplam 11 bin 320 lira ödeme alınacak. Öte yandan programda çalışılan sürelerde SGK primleri ödenecek. İzinli günlerde ödeme yapılmayacak ve SGK primleri ödenmeyecek.