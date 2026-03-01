Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Fuat İğci

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi

Hurda teşviki kanun teklifi geçtiğimiz yıl TBMM gündemine gelirken gözler çalışmalarda son duruma çevrildi. MHP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsarken bu araç sahiplerine ÖTV indirimi yapılması öngörülüyordu. Teklifin sahibi İsmail Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hurda teşvikinin bütçeye olan katkısına vurgu yaparken torba yasa çalışmalarıyla birlikte hurda teşviki tekrar gündeme geldi. Hükümet tarafından birçok farklı çalışmanın yer aldığı torba yasa çalışmalarının bu hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Hurda teşvikiyle beraber %40 yeterlilik şartını sağlayan araçlarda ÖTV indirimi öngörülüyor. Peki Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek araçların listesi…

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi
Haber Merkezi
01.03.2026
01.03.2026
25 yaş ve üzerinde otomobile sahip olanlar çalışmalarını yakından takip ediyor. İkinci el ve sıfır piyasasının merakla beklediği hurda teşviki kanun teklifi Genel Kurulu’na sunulmuştu. Hurda teşvikiyle beraber araçların geri dönüşüme sokularak ekonomiye katkı vermesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kayseri milletvekili ve genel başkan yardımcıları arasında yer alan İsmail Özdemir, hurda teşvikinin merkezi bütçeye 45 milyar lira değerinde destek olabileceğini ifade etmişti. AK Parti’nin mali iyileştirme adımlarıın atılacağı yeni bir torba kanun üzerinde çalıştığı öğrendili. Yeni haftada Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifinde emeklilere, depremzedelere, gençlere ve birçok vatandaşa yeni müjde verilmesi planlanıyor. Bu gelişmenin ardından torba yasada hurda teşviki düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı tartışma konusu oldu. Peki Hurda teşviki torba yasada var mı, şartları neler? İşte, hurda teşviki çalışmalarında son durum…

HABERİN ÖZETİ

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi

Hurda teşviki kanun teklifi MHP tarafından Meclis'e sunulmuş olup henüz genel kurulda görüşülmezken, yeni haftada Meclis'e gelecek olan torba yasada hurda teşvikine yönelik bir düzenleme bulunmuyor.
Hurda teşviki kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araçlar için MHP tarafından TBMM'ye sunuldu.
Teklif, araçların geri dönüşümüyle ekonomiye katkı sağlamayı ve çevre kirliliğini azaltmayı hedefliyor.
MHP'nin hurda teşviki teklifi henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi.
Yeni haftada Meclis'e sunulacak olan torba yasada hurda teşviki düzenlemesi yer almıyor.
Torba yasa, emeklilere, gençlere ve depremzedelere yönelik farklı ekonomik ve sosyal adımlar içerecek.
Teklifte, %40 yerlilik oranına sahip otomobillerde ÖTV indirimi öngörülüyor.
Emekli bayram ikramiyesi 2026 Meclis’ten geçti mi, ne kadar oldu? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, TORBA YASADA VAR MI?

Hurda teşviki çalışmaları son olarak 2025 yılının son günlerinde gündeme gelmişti. MHP tarafından hurda teşviki kanun teklifi Meclis’e sunulurken kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmedi.

Meclis’e yeni haftayla beraber gelmesi beklenen torba yasada otomobile yönelik veya hurda teşvikine yönelik bir çalışma bulunmuyor. Kanun teklifinde emeklilere, gençlere ve depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler yer alacak.

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi

Hurda teşvikinin yasalaşması için önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek milletvekilleri tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi

HURDA TEŞVİKİ 2026 NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hurda teşviki kanun teklifi, 2025 yılında Meclis gündemine taşınmıştı. Kanun teklifinin sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, trafik güvenliği, çevreci otomobil ve ekonomiye olumlu katkı sağlaması yönünde amaçlarının olduğunu ifade etmişti. Hurda teşvikinin, ÖTV kaybına neden olacağı endişelerinin yersiz olacağını söyleyen Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullanmıştı. Hurda teşvikinin yasalaşacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi

TORBA YASAYLA EKONOMİK ADIMLAR ATILACAK

Yeni torba kanun çalışmalarıyla birlikte emeklilere, gençlere ve depremzedelere yönelik birçok yeni adım atılması bekleniyor. çalışmaları bu hafta Meclis’te görüşülecek ve detayları netlik kazanacak. Emekli bayram ikramiyesinin zamlanması, gençlere istihdam sağlanması, depremzedelere ucuz ev çalışmaları ve bedelli askerlik gibi konular torba yasa çalışmalarında yer alacak.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARABALAR

MHP tarafından TBMM’ye sunulan hurda teşviki teklifinde 25 yaş ve üzeri araçların kapsam dahilinde olması yer alıyor. Benzer şekilde çalışmada yerlilik oranı %40 olan otomobillerde ÖTV indirimi olması öngörülüyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’de %40 yerlilik oranına sahip araçlar şu şekilde;

Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi

Togg T10X
Fiat Egea
Fiat Egea Cross
Fiat Fiorino
Toyota CH-R
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Ford Transit
Ford E-Transit
Ford Tourneo Custom
VW Transporter

