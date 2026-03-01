25 yaş ve üzerinde otomobile sahip olanlar hurda teşviki çalışmalarını yakından takip ediyor. İkinci el ve sıfır otomobil piyasasının merakla beklediği hurda teşviki kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştu. Hurda teşvikiyle beraber araçların geri dönüşüme sokularak ekonomiye katkı vermesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. MHP Kayseri milletvekili ve genel başkan yardımcıları arasında yer alan İsmail Özdemir, hurda teşvikinin merkezi bütçeye 45 milyar lira değerinde destek olabileceğini ifade etmişti. AK Parti’nin mali iyileştirme adımlarıın atılacağı yeni bir torba kanun üzerinde çalıştığı öğrendili. Yeni haftada Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifinde emeklilere, depremzedelere, gençlere ve birçok vatandaşa yeni müjde verilmesi planlanıyor. Bu gelişmenin ardından torba yasada hurda teşviki düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı tartışma konusu oldu. Peki Hurda teşviki torba yasada var mı, şartları neler? İşte, hurda teşviki çalışmalarında son durum…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hurda teşviki 2026 torba yasada var mı, çıkıyor mu? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller listesi Hurda teşviki kanun teklifi MHP tarafından Meclis'e sunulmuş olup henüz genel kurulda görüşülmezken, yeni haftada Meclis'e gelecek olan torba yasada hurda teşvikine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Hurda teşviki kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araçlar için MHP tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif, araçların geri dönüşümüyle ekonomiye katkı sağlamayı ve çevre kirliliğini azaltmayı hedefliyor. MHP'nin hurda teşviki teklifi henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi. Yeni haftada Meclis'e sunulacak olan torba yasada hurda teşviki düzenlemesi yer almıyor. Torba yasa, emeklilere, gençlere ve depremzedelere yönelik farklı ekonomik ve sosyal adımlar içerecek. Teklifte, %40 yerlilik oranına sahip otomobillerde ÖTV indirimi öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, TORBA YASADA VAR MI?

Hurda teşviki çalışmaları son olarak 2025 yılının son günlerinde gündeme gelmişti. MHP tarafından hurda teşviki kanun teklifi Meclis’e sunulurken kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmedi.

Meclis’e yeni haftayla beraber gelmesi beklenen torba yasada otomobile yönelik veya hurda teşvikine yönelik bir çalışma bulunmuyor. Kanun teklifinde emeklilere, gençlere ve depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler yer alacak.

Hurda teşvikinin yasalaşması için önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek milletvekilleri tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HURDA TEŞVİKİ 2026 NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hurda teşviki kanun teklifi, 2025 yılında Meclis gündemine taşınmıştı. Kanun teklifinin sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, trafik güvenliği, çevreci otomobil ve ekonomiye olumlu katkı sağlaması yönünde amaçlarının olduğunu ifade etmişti. Hurda teşvikinin, ÖTV kaybına neden olacağı endişelerinin yersiz olacağını söyleyen Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullanmıştı. Hurda teşvikinin yasalaşacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

TORBA YASAYLA EKONOMİK ADIMLAR ATILACAK

Yeni torba kanun çalışmalarıyla birlikte emeklilere, gençlere ve depremzedelere yönelik birçok yeni adım atılması bekleniyor. Torba yasa çalışmaları bu hafta Meclis’te görüşülecek ve detayları netlik kazanacak. Emekli bayram ikramiyesinin zamlanması, gençlere istihdam sağlanması, depremzedelere ucuz ev çalışmaları ve bedelli askerlik gibi konular torba yasa çalışmalarında yer alacak.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARABALAR

MHP tarafından TBMM’ye sunulan hurda teşviki teklifinde 25 yaş ve üzeri araçların kapsam dahilinde olması yer alıyor. Benzer şekilde çalışmada yerlilik oranı %40 olan otomobillerde ÖTV indirimi olması öngörülüyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’de %40 yerlilik oranına sahip araçlar şu şekilde;

Togg T10X

Fiat Egea

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Toyota CH-R

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Ford Transit

Ford E-Transit

Ford Tourneo Custom

VW Transporter