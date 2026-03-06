Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Fuat İğci

Hurda teşviki 2026 yasalaşıyor mu, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hurda teşvikiyle alınabilecek araçların listesi

Hurda teşviki kanun teklifinin Meclis'e gelmesiyle beraber otomobil piyasası ve 25 yaş üzeri otomobili bulunanlar, ÖTV indirimine odaklandı. MHP tarafından 2025 yılında TBMM'ye sunulan hurda teşviki kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi durumunda yasalaşarak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yerli statüsünde olan araçlar, kanun teklifiyle beraber ÖTV'siz alınabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" için detaylı bir çalışma yürütüyor. Hurda teşvikiyle beraber hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli otomobil satışlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Peki Hurda teşviki çıktı mı, son durum ne? İşte, Hurda teşviki 2026 çalışmalarında son gelişmeler…

Hurda teşviki 2026 yasalaşıyor mu, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hurda teşvikiyle alınabilecek araçların listesi
“İlk Arabam Aile Destek Programı”yla beraber özellikle 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere özel imkanları sunulması planlanıyor. Yeni hayata geçirilmeye hazırlanan uygulamayla beraber uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman ve esnek kredi modelleri devreye alınacak. Özellikle Meclis’te devam eden çalışmalarıyla beraber ÖTV’siz araç tekrar gündeme geldi. İşsizlik sigortası, yemek bedelleri, yeni vergi düzenlemeleri ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddeler torba yasa çalışmalarında yer aldı. Hurda araç teşviki düzenlemesiyle ilgili son açıklama MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’den gelmişti. Geçtiğimiz yıl Meclis’e sunulan teklifi yeniden paylaşan Özdemir, yasanın çıkmaya yakın olduğunu ifade etmişti. Peki çıkacak mı? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar hangileri? İşte, hurda teşviki çalışmaları son durum…

HURDA TEŞVİKİ 2026 YASALAŞACAK MI?

Hurda teşviki kanun teklifi, 2025 yılında Meclis’e sunulmuştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili tarafından gündeme getirilen hurda teşviki kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. Şu an için teklifin yasalaşmasına yönelik resmi bir adım bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde torba yasada birçok ekonomik adım Meclis’e sunulmuştu. Kanun teklifinde işsizlik sigortası, yemek bedeli, yeni vergi düzenlemeleri ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddeler yer aldı. Torba yasada hurda teşvikine yönelik bir düzenleme yer almadı. Hurda teşvikinin yasalaşması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek milletvekilleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Hurda teşviki 2026 yasalaşıyor mu, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hurda teşvikiyle alınabilecek araçların listesi

HURDA TEŞVİKİ ÇIKMASI DURUMUNDA HANGİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK?

MHP tarafından Meclis’e sunulan teklifte hurda teşvikinin 25 yaş ve üzeri araçları kapsaması maddesi yer alırken benzer şekilde ÖTV indiriminin ise Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranın yüzde 40 olan araçlarda geçerli olacağı yer almıştı. ÖTV indiriminden yararlanabilmek için yeni satın alınacak otomobilin Türkiye’de üretilmesi şartı aranacak. TOGG, Hyundai, Volkswagen, Fiat, Toyota, Ford gibi markaların bazı araçları bu şartları sağlarken kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda bu araçlarda uygulanabilecek. Ancak kanun teklifinin yasalaşmasına yönelik resmi bir açıklama veya güncel bir çalışma bulunmuyor.

Hurda teşviki 2026 yasalaşıyor mu, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hurda teşvikiyle alınabilecek araçların listesi

HURDA TEŞVİKİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir son olarak sosyal medya hesabından açıklamada TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesinde (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli” yerli üretim” araçların alınmasına teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak” paylaşımını alıntılayarak “Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullanmıştı.

Hurda teşviki 2026 yasalaşıyor mu, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hurda teşvikiyle alınabilecek araçların listesi

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİ

Hurda teşviki kanun teklifinin yasalaşması durumunda ÖTV indirimi yerlilik oranı %40 olan ve Türkiye’de üretilen araçlarda geçerli olacak. Bu şartları sağlayan bazı otomobiller şu şekilde;

Hurda teşviki 2026 yasalaşıyor mu, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Hurda teşvikiyle alınabilecek araçların listesi

Togg T10X
Fiat Egea
Fiat Egea Cross
Fiat Fiorino
Toyota CH-R
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Ford Transit
Ford E-Transit
Ford Tourneo Custom
VW Transporter

#finansman
#ötv indirimi
#yerli otomobil
#torba yasa
#Hurda Teşviki
#Ekonomi
