Hurda teşvikiyle ilgili geride bırakmaya hazırlandığımız 2026 yılında birçok farklı kanun teklifi Meclis’e sunuldu. MHP Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Kayseri milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili yeni yaptığı açıklamada otomotiv sektöründe yaşanan daralmaya vurgu yaparken 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerlilik oranı yüksek araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifini hatırlattı. Daha önceki kanun tekliflerinde yerlilik oranı %40 olan araçlarda ÖTV muafiyeti sağlanması maddesi yer almıştı. 2027 yılında engelli araç alım limiti yeniden değerleme oranıyla değişirken 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Hurda araç sahipleri ise tekrar gündeme gelen ÖTV indirimine odaklandı. Peki Hurda teşviki kanun teklifi kabul edildi mi, çıkacak mı? İşte, kanun teklifiyle ilgili son gelişmeler…

HURDA TEŞVİKİ 2026 ÇIKACAK MI?

Hurda teşvikiyle ilgili birçok kanun teklifi 2026 yılında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulurken konuyla ilgili henüz resmi somut bir adım bulunmuyor.

MHP Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in açıklamalarının ardından kanun teklifi tekrar gündeme gelirken açıklamada 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerlilik oranı yüksek araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifi hatırlatıldı.

Özdemir, otomotiv piyasasındaki düşüşün bazı aylarda yüzde 30’a ulaştığına vurgu yaparken iç pazardaki daralma ve ihracata karşı karşıya kalınan riskler sebebiyle tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Kayseri milletvekili Özdemir, hurda araç teşviki kapsamında sağlanacak ÖTV ve KDV muafiyetinin vatandaşların araçlarını yenileme fırsatı sunacağını söylerken yerli üretime olan desteğinde artıacağını söyledi.

Hurda teşviki ve ÖTV indirimine ilişkin kanun teklifi henüz resmi olarak yasalaşmadı. Özellikle emekli, memur, asgari ücret gibi maaşların yeniden belirlenecek olması sebebiyle Ocak ayından sonra hurda teşviki konusunun tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Hurda teşviki kanun teklifinin çıkması durumunda yeni araç alımlarında %40 yerlilik oranı şartı aranacak. Yerlilik oranı %40 olan otomobiller arasında Fiat, Toyota, Togg, Hyundai, Renault gibi markalar yer alıyor. Modeller ise şu şekilde;

Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

Togg T10X, T10F

Toyota Corolla ve C-HR

Renault Clio, Duster ve Megane

Hyundai i10, i20 ve Bayon

HURDA ARAÇLARLA İLGİLİ HANGİ KANUN TEKLİFLERİ SUNULDU?

İstanbul milletvekili Doğan Bekin 20 yaş ve üzerindeki araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya ayrılması ve bu araçların sahiplerine yeni araç alımlarında özel tüketim vergisinden muaf olmalarına yönelik kanun teklifini, 2025 yılında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunmuştu. Benzer şekilde Hatay milletvekili Nermin Yıldırım Kara Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini sunarken 25 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılmasına yönelik teklifi Meclis gündemine getirmişti. Son olarak ise Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Teklif ile, model yılı 2000 ve daha eski olan motorlu taşıtların hurda kapsamına alınması suretiyle motorlu taşıtlar vergisine yönelik yükümlülüklerinin sona erdirilmesini teklif etmişti.