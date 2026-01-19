Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi

Hurda teşviki yasasıyla beraber ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler, komisyona sunulan teklifte son durumu yakından takip ediyor. MHP tarafından Meclis gündemine taşınan hurda teşviki kanun teklifi 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsarken teklifin sahibi MHP Kayseri milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yeni açıklamalarda bulundu. Hurda teşviki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin onayına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Hurda teşviki kanun teklifinde dikkat çeken diğer bir konu ise ÖTV indirimli araçlar oldu. Teklifte yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlarda ÖTV muafiyeti gündeme geldi. Peki Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, Hurda teşvikiyle alınabilecek ÖTV indirimli araçlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 11:44

2025 yılının sonunda görüşmelerinin ardından Meclis’te birçok önemli karar alındı. Yeni , mahkumlara erken tahliye ve son olarak en düşük emekli maaşına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Yeni yılda ise torba yasa ve 12. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor. MHP tarafından Meclis’e taşınılan hurda teşvikiyle beraber ÖTV’siz araç sahibi olmak isteyenler ise son gelişmeleri mercek altına aldı. MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı yeni açıklamada kamu kuruluşlarının kanun teklifiyle ilgili olarak olumlu yönde görüşlerinin olduğunu altını çizerek kanun teklifiyle birlikte MTV gelirlerinin bütçeye olumlu katkı yapacağını vurguladı. Peki Hurda teşviki ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? İşte, hurda teşvikiyle ilgili son dakika gelişmeleri…

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ Mİ?

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gündeme getirilen hurda teşviki yasası henüz komisyondan geçmedi. Kanun teklifi olarak yer alan hurda teşviki yasası 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsıyor.

MHP milletvekili İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hurda teşviki kanun teklifiyle beraber trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçlara satın alınmasının teşvik edilmesi, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Hurda teşviki kanun teklifi Meclis’te milletvekilleri tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Hurda teşviki kanun teklifinin kesin olarak kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi

“BÜTÇEYE 45 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK OLACAK”

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir açıklamasında 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifiyle bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu belirterek “ ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir.” dedi.

Açıklamasının devamında ÖTV teşvikinin sağlanması durumunda herhangi bir kayıp olmayacağını vurgulayan Özdemir, aksine kanunun gerçekleşmesi halinde ise MTV gelirlerinde yüksek artış sebebiyle bütçeye olumlu katkı olacağını söyledi.
Özdemir, hurda teşviki kanun teklifiyle ilgili olarak “ Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır. Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da yaratabilecektir.Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sunulması bekleniyor.

Ancak ÖTV muafiyetinden yararlanılabilmesi için yüzde 40 yerli ve Türkiye’de üretilme şartı aranıyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda şartları sağlayan araçların alımlarında ÖTV’den muaf olunacak.

Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili olan Togg, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat ve Wolkswagen’in bazı araçları yüzde 40 yerli araçlar şartlarını sağlıyor. İşte, yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar;

Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi

Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter
Volkswagen Transporter

ÖTV İNDİRİMİ SAĞLANIRSA BÜTÇEYE NE KADAR DESTEK OLACAK?

Özdemir, TÜİK verilerine göre 2000 model ve daha eski otomobillerden 2026 yılında toplanması planlanan tutarın 5.562.939.214 TL olduğuna vurgu yaparak kanun teklifinin yasalaşması ve ÖTV indiriminin önünün açılması durumunda ise MTV’den elde edilecek gelirin 45 milyar 899 milyon 866 bin 982 TL ek kazanım olacağına vurgu yaptı.

Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi
ETİKETLER
#bütçe
#otomotiv
#ötv indirimi
#yargı paketi
#Hurda Teşviki
#Mtv Gelirleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.