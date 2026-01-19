Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? 2026 ÖTV indirimiyle alınabilecek yerli araçlar listesi

2025 yılının sonunda bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’te birçok önemli karar alındı. Yeni yargı paketi, mahkumlara erken tahliye ve son olarak en düşük emekli maaşına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Yeni yılda ise torba yasa ve 12. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor. MHP tarafından Meclis’e taşınılan hurda teşvikiyle beraber ÖTV’siz araç sahibi olmak isteyenler ise son gelişmeleri mercek altına aldı. MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı yeni açıklamada kamu kuruluşlarının kanun teklifiyle ilgili olarak olumlu yönde görüşlerinin olduğunu altını çizerek kanun teklifiyle birlikte MTV gelirlerinin bütçeye olumlu katkı yapacağını vurguladı. Peki Hurda teşviki ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? İşte, hurda teşvikiyle ilgili son dakika gelişmeleri…

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ Mİ?

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gündeme getirilen hurda teşviki yasası henüz komisyondan geçmedi. Kanun teklifi olarak yer alan hurda teşviki yasası 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsıyor.

MHP milletvekili İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hurda teşviki kanun teklifiyle beraber trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçlara satın alınmasının teşvik edilmesi, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Hurda teşviki kanun teklifi Meclis’te milletvekilleri tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Hurda teşviki kanun teklifinin kesin olarak kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

“BÜTÇEYE 45 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK OLACAK”

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir açıklamasında 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifiyle bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu belirterek “ ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir.” dedi.

Açıklamasının devamında ÖTV teşvikinin sağlanması durumunda herhangi bir kayıp olmayacağını vurgulayan Özdemir, aksine kanunun gerçekleşmesi halinde ise MTV gelirlerinde yüksek artış sebebiyle bütçeye olumlu katkı olacağını söyledi.

Özdemir, hurda teşviki kanun teklifiyle ilgili olarak “ Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır. Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da yaratabilecektir.Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sunulması bekleniyor.

Ancak ÖTV muafiyetinden yararlanılabilmesi için yüzde 40 yerli ve Türkiye’de üretilme şartı aranıyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda şartları sağlayan araçların alımlarında ÖTV’den muaf olunacak.

Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili olan Togg, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat ve Wolkswagen’in bazı araçları yüzde 40 yerli araçlar şartlarını sağlıyor. İşte, yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

ÖTV İNDİRİMİ SAĞLANIRSA BÜTÇEYE NE KADAR DESTEK OLACAK?

Özdemir, TÜİK verilerine göre 2000 model ve daha eski otomobillerden 2026 yılında toplanması planlanan tutarın 5.562.939.214 TL olduğuna vurgu yaparak kanun teklifinin yasalaşması ve ÖTV indiriminin önünün açılması durumunda ise MTV’den elde edilecek gelirin 45 milyar 899 milyon 866 bin 982 TL ek kazanım olacağına vurgu yaptı.

