Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler olacak? 2026 Hurda teşvikiyle alınabilecek sıfır araçlar hangileri?

2026 yılının gelmesiyle beraber otomotiv markaları yeni modellerini satışa sunmaya başladı. Özellikle Bursa’da üretilen Renault Clio’nun yeni modeli, ilgiyle beklenirken satış fiyatı belli oldu. Hurda teşviki yasasının kabul edilmesi durumunda yerli üretim kapsamında olan Clio’da ÖTV indirimiyle satın alınabilecek. Hurda teşviki, kanun teklifinde şartlar arasında 25 yaş ve üzeri otomobil sahibi olmanın yanı sıra yeni alınacak araçlarda ise yüzde 40 yerlilik olması bekleniyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, hurda teşvikiyle ilgili olarak emisyonlara vurgu yaparken yüzde 95’inin 1990 öncesi araçlardan kaynaklandığı belirtildi. Peki Hurda teşviki geçti mi, çıkacak mı? İşte, hurda teşviki son durum çalışmaları…

HURDA TEŞVİKİ KABUL EDİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki kanun teklifi, 2025 yılında TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Meclis’e gelen hurda teşviki kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Komisyonda görüşme yapıldıktan sonra milletvekilleri tarafından onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yasalaşacak. Resmi olarak hurda teşviki kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin yeni bir adım bulunmuyor.

“GAYRETLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Hurda teşviki kanun teklifinin sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlaması hedeflerinin olduğunu ifade etmişti.

Teklifle ilgili olarak kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bildiklerini belirten Özdemir, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerin yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etti.

ÖTV teşvikinin sağlanmasıyla oluşacak herhangi bir kayıp olmadığının altını çizen Özdemir, 2026 yılı içerisinde teklifin yasalaşması halinde merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanacağını söyledi.

Özdemir açıklamasının devamında hurda teşviki çalışmalarıyla ilgili olarak vatandaşın ihtiyaç ve beklentisi çevresinde sunulan kanun teklifinin kabul edilerek, yasalaşması için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.

HURDA TEŞVİKİYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Hurda teşviki kanun teklifinin yasalaşmasıyla beraber 25 yaş ve üzeri araç sahipleri ÖTV indiriminden yararlanabilecek. ÖTV indirimi yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve Türkiye’de üretilen araçları kapsayacak. Renault’un Clio 6’nın yeni modeli Türkiye’de üretilirken bu da yerli üretim otomobiller arasında yerini aldı. Hurda teşviki teklifinin çıkmasıyla alınabilecek otomobiller şu şekilde;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter