Hurda teşviki düzenlemesi için heyecanlandıran gelişme! Hurda teşviki çıkacak mı, şartları neler?

Hurda teşvikinde yaşanan son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 yılında MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan hurda teşviki teklifi tekrardan gündeme geldi. 25 yaş ve üstü araçlara sahip olan vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV'den muaf tutulması teklif kapsamında talep ediliyor. Son yayımlanan Resmi Gazete'de ise Türkiye'de haczi kalkmış ancak Yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan teblig yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar hurda teşviki çıkacak mı, şartları neler, hangi araçlar alınır sorularını araştırmaya başladı.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKACAK MI, SON DURUM?

Hurda teşviki kanun teklifi 2024 yılında MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunuldu. Meclis gündeminde gelen hurda teşviki kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmedi. Komisyonda görüşmelerin yapılmasının ardından teklif TBMM Genel Kurulu'na gelecek. TBMM Genel Kurulu'nda ise milletvekillerinin onaylamasının ardından teklif Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ancak teklifin yasalaşması konusunda yetkililer tarafından henüz herhangi bir adım atılmadı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARIN YÜZDE 25'İ 21 YAŞ ÜSTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 28 milyon 740 bin 492 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Bu sayının 2024 yılında ise 30 milyonu aştığı açıklandı. 2025 yılı verileri ise henüz açıklanmadı. 2024 yılının verilerine göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının ise yüzde 14,5 olduğu belirtiliyor. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 25'lik kısmının ise 21 yaşından büyük olduğu belirtiliyor.

HURDA TEŞVİKİ İÇİN HEYECANLANDIRAN GELİŞME

NTV'de yer alan habere göre Türkiye'de haczi kalkmış ancan Yenieminlerde muhafa altında tutulan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan teblig yürürlükten kaldırıldı. Teblig hükümleri 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yenieminde bulunan malları kapsıyordu. Yenieminlerde uzun yıllardır bulunan ve çürümeye yüz tutmuş 700 bin araç bulunuyor. Tebliğin kaldırılmasının ardından bu araçlara ne olacağı beklentisi oluştu. Hurda teşvikinin hündemde olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenleme gündeme geldi.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER, HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için şartları netlik kazanmadı. Ancak hurda teşvikinin 24 yaş üstü belirli araçları kapsayacağı tahmin ediliyor. 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV'siz yeni araç satın alabilme imkanı olması bekleniyor. Vatandaşların ÖTV'siz alacağı araçların ise Türkiye'de üretilmiş olma şartı taşıyacağı tahmin ediliyor.

Hurda teşvikinin beklentiler doğrultusunda şartlara sahip olması durumunda ÖTV'siz alınabilecek araçlar