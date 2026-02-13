Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Hurda teşviki son gelişmeler 2026! Hurda teşviki ÖTV'siz alınabilecek araçlar, şartları neler? Hurda teşviki düzenlemesinde kritik gelişme

Hurda teşviki düzenlemesinde kritik yeni gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yedieminde bulunan 700 bin aracı ilgilendiren teblig kaldırıldı. İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan, Türkiye'de haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin teblig yürürlükten kaldırıldı. Tebligin yürürlükten kaldırılmasının ardından hurda teşviki düzenlemesinde son durum gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından hurda teşvikinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hurda teşviki çıkacak mı, şartları neler, hangi araçlar alınabilecek sorularının cevapları araştırılıyor. İşte hurda teşviki son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hurda teşviki son gelişmeler 2026! Hurda teşviki ÖTV'siz alınabilecek araçlar, şartları neler? Hurda teşviki düzenlemesinde kritik gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 16:55

Hurda teşvikinde yaşanan son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 yılında MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan teklifi tekrardan gündeme geldi. 25 yaş ve üstü araçlara sahip olan vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV'den muaf tutulması teklif kapsamında talep ediliyor. Son yayımlanan Resmi Gazete'de ise Türkiye'de haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan teblig yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar hurda teşviki çıkacak mı, şartları neler, hangi araçlar alınır sorularını araştırmaya başladı.

Hurda teşviki son gelişmeler 2026! Hurda teşviki ÖTV'siz alınabilecek araçlar, şartları neler? Hurda teşviki düzenlemesinde kritik gelişme

HURDA TEŞVİKİ ÇIKACAK MI, SON DURUM?

Hurda teşviki kanun teklifi 2024 yılında MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunuldu. Meclis gündeminde gelen hurda teşviki kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmedi. Komisyonda görüşmelerin yapılmasının ardından teklif TBMM Genel Kurulu'na gelecek. TBMM Genel Kurulu'nda ise milletvekillerinin onaylamasının ardından teklif Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ancak teklifin yasalaşması konusunda yetkililer tarafından henüz herhangi bir adım atılmadı.

Hurda teşviki son gelişmeler 2026! Hurda teşviki ÖTV'siz alınabilecek araçlar, şartları neler? Hurda teşviki düzenlemesinde kritik gelişme

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARIN YÜZDE 25'İ 21 YAŞ ÜSTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 28 milyon 740 bin 492 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Bu sayının 2024 yılında ise 30 milyonu aştığı açıklandı. 2025 yılı verileri ise henüz açıklanmadı. 2024 yılının verilerine göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının ise yüzde 14,5 olduğu belirtiliyor. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 25'lik kısmının ise 21 yaşından büyük olduğu belirtiliyor.

Hurda teşviki son gelişmeler 2026! Hurda teşviki ÖTV'siz alınabilecek araçlar, şartları neler? Hurda teşviki düzenlemesinde kritik gelişme

HURDA TEŞVİKİ İÇİN HEYECANLANDIRAN GELİŞME

NTV'de yer alan habere göre Türkiye'de haczi kalkmış ancan Yenieminlerde muhafa altında tutulan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan teblig yürürlükten kaldırıldı. Teblig hükümleri 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yenieminde bulunan malları kapsıyordu. Yenieminlerde uzun yıllardır bulunan ve çürümeye yüz tutmuş 700 bin araç bulunuyor. Tebliğin kaldırılmasının ardından bu araçlara ne olacağı beklentisi oluştu. Hurda teşvikinin hündemde olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenleme gündeme geldi.

Hurda teşviki son gelişmeler 2026! Hurda teşviki ÖTV'siz alınabilecek araçlar, şartları neler? Hurda teşviki düzenlemesinde kritik gelişme

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER, HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için şartları netlik kazanmadı. Ancak hurda teşvikinin 24 yaş üstü belirli araçları kapsayacağı tahmin ediliyor. 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV'siz yeni araç satın alabilme imkanı olması bekleniyor. Vatandaşların ÖTV'siz alacağı araçların ise Türkiye'de üretilmiş olma şartı taşıyacağı tahmin ediliyor.

Hurda teşvikinin beklentiler doğrultusunda şartlara sahip olması durumunda ÖTV'siz alınabilecek araçlar şöyle:

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i20
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford E-Transit
  • Ford Transit
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Egea
  • VW Transporter
ETİKETLER
#otomotiv sektörü
#vergi muafiyeti
#Araç Alımı
#Hurda Teşviki
#eski araçlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.