Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Hurda teşviki torba yasada yer aldı mı, ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar

Hurda teşviki yasası kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’na sunulurken gözler Resmi Gazete’ye çevrildi. En düşük emekli maaşını da içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu gelişmenin ardından hurda teşviki kanun teklifi çalışmalarında son durum yakından takip ediliyor. 2025 yılının sonunda Meclis’te birçok yeni ekonomik adım atılırken son olarak düşük emekli maaşına gelecek düzenleme kabul edildi. Yeni yargı paketi, en düşük emekli maaşına gelen zam, mahkumların erken tahliye edilmesi gibi düzenlemelerin ardından Meclis’te yeni çalışmalar devam ediyor. ÖTV muafiyetiyle sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler ise yerli üretim araçlara odaklandı. Peki Hurda teşviki kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? İşte, Hurda teşviki ÖTV indiriminde son gelişmeler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hurda teşviki torba yasada yer aldı mı, ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 16:21

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen torba yasada asgari ücret desteği, özel üniversitelerdeki ücret artışına yönelik enflasyon düzenlemesi, ruhsatlara eklenen yıllık harçlar, işveren destek primi, müsabakalar geliri muafiyeti, huzur hakkı, araç satışında noter harcı gibi gündem başlıkları yer alıyordu. MHP tarafından Meclis’e sunulan hurda teşviki kanun teklifinde 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine yönelik hurda teşviki düzenlemesi yer alıyordu. Otomobil piyasasındaki hareketlilik bekleyen galeriler ve vatandaşlar ise hurda teşvikine göre hareket edecek. MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada hurda teşvikinin merkezi bütçeye 45 milyar lira değerinde destek olabileceğini ifade etti. Peki ÖTV indirimi şartları neler, hangi araçlar alınabilecek? İşte, hurda teşvikiyle alınabilecek araçlar…

HURDA TEŞVİKİ TORBA YASADA YER ALDI MI?

Bazı kaynaklarda torba yasa çalışmalarına hurda teşviki kanunun yer aldığı iddia edildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasada hurda teşvikine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Torba yasada en düşük emekli aylığının 20 bin lira olması, işveren destek primi düzenlemesi, huzur hakkı çalışması, araç satışında noter harcı, özel üniversitelerde fiyat düzenlemesi gibi çalışmalar yer aldı.

Hurda teşviki torba yasada yer aldı mı, ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar

HURDA TEŞVİKİ 2026 NE ZAMAN YASALAŞACAK?

MHP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde 25 yaş ve daha üzeri araçların hurdaya ayrılarak sahiplerine yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobillerde ÖTV muafiyeti sağlanması yer aldı. Kanun teklifi, Meclis’e gelirken henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Dolayısıyla yasalaşmasına ilişkin resmi bir tarih bulunmuyor.

Hurda teşviki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Genel Kurul’dan geçmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Hurda teşviki torba yasada yer aldı mı, ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi 25 yaş ve daha üzeri aracı olanlarda ÖTV muafiyetini kapsıyor. ÖTV indirimi yüzde 40 yerlilik oranı olan araçları kapsayacak. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40 olan otomobiller şu şekilde;

Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter
Volkswagen Transporter

MERKEZ BÜTÇEYE 45 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK OLACAK

Hurda teşviki kanun teklifinin sahibi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir son yaptığı açıklamada “ ÖTV teşvikinin sağlanması durumunda herhangi bir kayıp olmayacağını vurgulayan Özdemir, aksine kanunun gerçekleşmesi halinde ise MTV gelirlerinde yüksek artış sebebiyle bütçeye olumlu katkı olacağını söyledi.

Özdemir, hurda teşviki kanun teklifiyle ilgili olarak “ Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır. Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da yaratabilecektir.Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.