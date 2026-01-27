Hurda teşviki torba yasada yer aldı mı, ne zaman çıkacak? Hurda teşviki ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen torba yasada asgari ücret desteği, özel üniversitelerdeki ücret artışına yönelik enflasyon düzenlemesi, ruhsatlara eklenen yıllık harçlar, işveren destek primi, müsabakalar geliri muafiyeti, huzur hakkı, araç satışında noter harcı gibi gündem başlıkları yer alıyordu. MHP tarafından Meclis’e sunulan hurda teşviki kanun teklifinde 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine yönelik hurda teşviki düzenlemesi yer alıyordu. Otomobil piyasasındaki hareketlilik bekleyen galeriler ve vatandaşlar ise hurda teşvikine göre hareket edecek. MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada hurda teşvikinin merkezi bütçeye 45 milyar lira değerinde destek olabileceğini ifade etti. Peki ÖTV indirimi şartları neler, hangi araçlar alınabilecek? İşte, hurda teşvikiyle alınabilecek araçlar…

HURDA TEŞVİKİ TORBA YASADA YER ALDI MI?

Bazı kaynaklarda torba yasa çalışmalarına hurda teşviki kanunun yer aldığı iddia edildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasada hurda teşvikine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Torba yasada en düşük emekli aylığının 20 bin lira olması, işveren destek primi düzenlemesi, huzur hakkı çalışması, araç satışında noter harcı, özel üniversitelerde fiyat düzenlemesi gibi çalışmalar yer aldı.

HURDA TEŞVİKİ 2026 NE ZAMAN YASALAŞACAK?

MHP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde 25 yaş ve daha üzeri araçların hurdaya ayrılarak sahiplerine yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobillerde ÖTV muafiyeti sağlanması yer aldı. Kanun teklifi, Meclis’e gelirken henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Dolayısıyla yasalaşmasına ilişkin resmi bir tarih bulunmuyor.

Hurda teşviki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Genel Kurul’dan geçmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi 25 yaş ve daha üzeri aracı olanlarda ÖTV muafiyetini kapsıyor. ÖTV indirimi yüzde 40 yerlilik oranı olan araçları kapsayacak. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40 olan otomobiller şu şekilde;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

MERKEZ BÜTÇEYE 45 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK OLACAK

Hurda teşviki kanun teklifinin sahibi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir son yaptığı açıklamada “ ÖTV teşvikinin sağlanması durumunda herhangi bir kayıp olmayacağını vurgulayan Özdemir, aksine kanunun gerçekleşmesi halinde ise MTV gelirlerinde yüksek artış sebebiyle bütçeye olumlu katkı olacağını söyledi.

Özdemir, hurda teşviki kanun teklifiyle ilgili olarak “ Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır. Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da yaratabilecektir.Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.