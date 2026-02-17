Hurda teşviki kapsamında ÖTV indirimi ve şartlarına ilişkin son dakika gelişmeleri, gündemde öne çıkan ekonomi başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. 25 yaş üzeri araç hurda teşviki ÖTV indirimi yasası 2026, son haberleri araç sahipleri tarafından bekleniyor. Hurda indirimi ile birlikte ÖTV’siz ilk araç projesi de son günlerde sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. 25 yaş üstü eski araçların trafikten çekilerek hurdaya ayrılmasını da kapsayan bu kapsamlı paketle hem otomotiv sektörünün canlandırılması hem de dar gelirli vatandaşların ilk kez sıfır kilometre bir otomobile sahip olması hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen bu yeni kanun teklifi, sosyal devlet anlayışı kapsamında geniş ailelere ve dar gelirli vatandaşlara nefes aldırmayı planlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hurda teşviki yasası 2026 son gelişmeler! ÖTV’siz hurda teşviki ile alınacak araçlar ve şartlar neler kimler yararlanacak? 25 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yerli üretim yeni araç alımlarında ÖTV indirimi ve muafiyeti sağlayacak yeni hurda teşviki yasası, Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli bir gelişme olarak dar gelirli ve çok çocuklu ailelere destek olmayı hedefliyor. 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda, yerli üretim yeni araç alımlarında ÖTV indirimi veya muafiyeti getirecek yasa teklifi Meclis gündeminde bekleniyor. MHP Milletvekili İsmail Özdemir'in teklifi yeniden paylaşmasıyla yasanın çıkmaya yakın olduğu belirtilse de, uzmanlar ÖTV'siz sıfır araç uygulamasının mevcut bütçe koşullarında mümkün olmadığını savunuyor. Düzenleme, özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan dar gelirli ailelere yönelik, hurdaya ayrılan araç karşılığında yerli üretim (en az %40 yerlilik oranı) otomobillerde ÖTV muafiyeti ve özel finansman kolaylıkları sağlamayı hedefliyor. Teşvikten yararlanacak araçların, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modeller olması şartı aranacak. Hurda Teşvik Yasası halen Meclis'e gelmemiş olup, gözler Mart ayına çevrilmiş durumda.

HURDA TEŞVİKİ YENİ GELİŞME VAR MI ÇIKACAK MI?

Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen yüzlerce sürücü için umut verici bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 2025 yılında Meclis’e sunduğu teklifi sosyal medya hesabından tekrar paylaşarak yasanın çıkmaya yakın olduğunu dile getirdi. Öte yandan uzmanlar ise mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar koşulları dikkate alındığında ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının mümkün olmadığını savunuyor. Düzenlemenin bir diğer başlığını ise hurda araç teşviki oluşturuyor. 25 yaş ve üzerindeki ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya veren vatandaşlar, yeni bir yerli araç alımlarında ek avantajlar kazanacak. 17 Şubat 2026 itibarıyla Hurda Teşvik Yasası halen Meclis'e gelmiş değil. Gözler artık Mart ayına çevrilmiş durumda...

ÖTV’SİZ ARAÇ İÇİN ÇOCUK SAYISI ŞARTI KAÇ?

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemede ise 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobillerde ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır otomobillere çok daha uygun ve erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek. Bu kapsamda İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasında özel finansman kolaylıkları sağlanacak. Uzun vadeli ödeme planlarıyla, düşük taksit seçenekleriyle ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli ailelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV MUAFİYETİYLE ALINACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz Meclis’e gelmediği ve yasalaşmadığı için şartları netlik kazanmadı. Ancak 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'siz yeni araç satın alabilme imkânı olması bekleniyor. Teşvik yalnızca Türkiye’deki fabrikalarda üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamına girebilecek yerli otomobil listesi: