Hürmüz ablukaya alındı, petrol fiyatları fırladı

İki haftalık ateşkes kararının ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasına oturan ABD ve İran arasında anlaşma sağlanamadı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği görüşmelerin başarısız sonuçlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldıklarını duyurdu.
Yaşanan bu gelişmelere petrol fiyatlarının nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Sonuç alınamayan müzakereler ve Hürmüz Boğazı ablukası sonrası petrol fiyatları fırladı.
Hafta sonu 94 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, piyasaların açılmasıyla birlikte yüzde 8'in üzerinde artışla 105 dolara kadar çıktı.
Aynı şekilde ABD ham petrol fiyatları da açılışta resmi olarak yüzde 10 artarak varil başına 105 doları aştı.