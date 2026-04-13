İki haftalık ateşkes kararının ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasına oturan ABD ve İran arasında anlaşma sağlanamadı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği görüşmelerin başarısız sonuçlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldıklarını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Hürmüz ablukaya alındı, petrol fiyatları fırladı İki haftalık ateşkes sonrası Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldıklarını duyurmasının ardından petrol fiyatlarında rekor artış yaşandı. ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı ablukası sonrası petrol fiyatları fırladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8'in üzerinde artışla 105 dolara kadar çıktı. ABD ham petrol fiyatları da açılışta resmi olarak yüzde 10 artarak varil başına 105 doları aştı.

Yaşanan bu gelişmelere petrol fiyatlarının nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Sonuç alınamayan müzakereler ve Hürmüz Boğazı ablukası sonrası petrol fiyatları fırladı.

BRENT PETROL YENİDEN 100 DOLARIN ÜSTÜNDE

Hafta sonu 94 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, piyasaların açılmasıyla birlikte yüzde 8'in üzerinde artışla 105 dolara kadar çıktı.

ABD HAM PETROL FİYATI DA FIRLADI

Aynı şekilde ABD ham petrol fiyatları da açılışta resmi olarak yüzde 10 artarak varil başına 105 doları aştı.