Editor
 | Onur Kaya

Hürmüz ablukaya alındı, petrol fiyatları fırladı

ABD ve İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes kararıyla düşüşe geçen petrol fiyatları, Pakistan'daki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını duyurduktan sonra yeniden fırladı. Hem Brent petrol hem de ABD ham petrol fiyatları 105 dolar seviyelerini gördü.

Haber Merkezi
13.04.2026
saat ikonu 03:39
13.04.2026
saat ikonu 03:39

İki haftalık ateşkes kararının ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasına oturan ABD ve İran arasında anlaşma sağlanamadı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği görüşmelerin başarısız sonuçlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, 'nı ablukaya aldıklarını duyurdu.

Hürmüz ablukaya alındı, petrol fiyatları fırladı

Yaşanan bu gelişmelere petrol fiyatlarının nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Sonuç alınamayan müzakereler ve Hürmüz Boğazı ablukası sonrası fırladı.

BRENT PETROL YENİDEN 100 DOLARIN ÜSTÜNDE

Hafta sonu 94 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, piyasaların açılmasıyla birlikte yüzde 8'in üzerinde artışla 105 dolara kadar çıktı.

ABD HAM PETROL FİYATI DA FIRLADI

Aynı şekilde ABD fiyatları da açılışta resmi olarak yüzde 10 artarak varil başına 105 doları aştı.

