Hürmüz Boğazı’nda kriz büyüyor: Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Petrol fiyatları haftaya hızlı başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin düşmemesi ve Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi, piyasada ciddi bir arz endişesi yaptı. Bu tablo da doğal olarak fiyatlara yukarı yönlü yansıdı.

Haziran vadeli Brent petrol, salı günü 1,41 dolar artarak 109,64 dolara çıktı. Yüzde 1,3’lük bu yükselişle birlikte fiyatlar 7 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyelerden birine ulaştı. Bir önceki günkü yüzde 2,8’lik artış da düşünüldüğünde, yukarı yönlü hareketin hız kazandığı görülüyor.

ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü de benzer bir seyir izledi. Fiyatlar 1,14 dolar yükselerek 97,54 dolara geldi. Yani piyasa genelinde belirgin bir hareketlilik var.