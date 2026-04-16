Hürmüz’e rağmen Çin ekonomisi sert büyüdü

YATIRIMLARDA ZAYIF SEYİR SÜRÜYOR

Yatırım cephesinde de çok parlak bir görünüm yok. Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları, yılın ilk üç ayında yüzde 1,7 arttı. Bu oran da ilk iki aydaki yüzde 1,8’lik artışın hafif gerisinde kaldı.

Çin ekonomisinin son yıllarda en sorunlu alanlarından biri olan gayrimenkul sektörü ise baskı yapmaya devam etti. Gayrimenkul yatırımları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azaldı.

Bir başka dikkat çekici veri de özel sektör yatırımları oldu. Yatırımcı güveninin önemli göstergelerinden sayılan bu kalemde, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,2 düşüş görüldü.