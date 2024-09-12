Huzurevi fiyatları yüzde 360 zamlandı! Kiraların iki katına çıktı

12 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:25

Türkiye’de son beş yılda yaşlı nüfusu yüzde 24 artış gösterirken huzurevlerine yapılan zamlar gündem oldu. Devlete ait olan huzurevlerinin fiyat tarifeleri geçtiğimiz aydan bu yana üç kat artarken çift kişilik bir oda için ödenen 3 bin 100 liralık ücret 9 bin 300 lira çıktı. Özel huzurevlerinde ise fiyatlar rekor seviyelerde. Uzmanlar ise konuyu ‘korkunç fahiş bir zam olayı’ olarak tanımladı. İşte tüm detaylar…

Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

Huzurevlerine geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 360 zam yapıldı. Hem devlete bağlı olan huzurevlerine hem de özel huzurevlerine yapılan fahiş zam ise tartışmaları beraberinde getirdi. Devlete ait huzurevlerinde aylık ücret çift kişilik odada bir kişi için 3 bin 100 liradan, 9 bin 300 liraya kadar çıkarken tek kişilik odalardaysa fiyat 3 bin 500 liradan 10 bin 600 liraya kadar yükseldi. Özel huzurevlerinde ise rakamlar 72 bin TL’ye kadar çıkıyor. Uzmanlar yapılan zamların kira zamlarını geçtiğini ifade etti.

HUZUREVLERİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Son yapılan araştırmalara göre, Türkiye dünyada nüfusu en fazla yaşlanan ikinci ülke olarak kaydedildi. Buna göre 2050 yılına gelindiğinde her dört kişiden biri yaşlı olacak. Buna bağlı olarak huzurevlerine olan talep her geçen gün artıyor.

Bakanlığa bağlı olan huzur evlerinde doluluk oranı yüzde doksanın üzerine çıkmış durumda. Uzmanlar, çeşitli sağlık hizmetlerinin de verildiği huzurevlerinde maliyet artışlarına bağlı olarak zam yapıldığının altı çiziliyorlar.

KORKUNÇ FAHİŞ BİR ZAM

Ekol TV’de yer alan habere göre özel huzurevlerinde fiyatlar kiraların neredeyse iki katına kadar çıkıyor. Tek kişilik odalar 72 bin TL, 2 kişilik odalar 55 bin TL, 3 kişilik odalar ise 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TL.

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, "Yüzde 300-360 zamdan bahsediliyor. Ne oldu da böylesine büyük bir korkunç fahiş bir zam olayı var. Kiralarda bile yüzde 65 bandında gezerken zam olayı fiyat artışları yüzde360 nereden çıktı” açıklamasını yaptı.

DEVLETTE YER BULMAK ZOR

Devlete ait huzurevleri özellere göre, çok daha uygun fiyatlı. Ancak devlete ait kurumlarda yer bulmak ve yerleşmek kolay değil. Buralara başvurmak isteyenler il sosyal merkezlerine müracaat ediyor. Boş yer açılması halinde yerleştirme yapılıyor. Bu sürecin ne kadar uzayacağı ise bilinemiyor.