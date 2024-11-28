Hyundai ABD'de yüz binlerce aracını geri çağırdı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Kasım 2024 03:48 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 04:06

Hyundai, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle 2021-2022 yılları arasında üretilen Santa Fe ve Elantra modellerini kapsayan 226 binden fazla aracı geri çağırdı. Sorun, hasarlı bir devre kartı nedeniyle görüntünün ekranda belirmemesi ve kaza riskinin artırması ile ilgili olduğu aktarıldı.

Hyundai​, ABD​'de 226 binden fazla aracı geri görüş kamerası sorunu nedeniyle geri çağırdı. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, geri çağırma bazı 2021-2022 Santa Fe ile Elantra model araçları kapsıyor. KAZA RİSKİ ARTABİLİR Hasarlı bir baskılı devre kartı nedeniyle, geri görüş kamerası görüntüsünün ekranda belirmeyebileceği aktarılan açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu model otomobillerin ilgili standart gerekliliklerini karşılamadığı vurgulandı. Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 226 bin 118 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bayilerin geri görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi. İlgili Haberler Hyundai Ioniq 9 tanıtıldı: 7 kişilik dev elektrikli SUV! Hyundai, 145 Bin Elektrikli Aracını Geri Çağırıyor! İşte etkilenen modeller