Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı

QNB Bank çatısı altında hizmet veren Enpara.com'un, Enpara Bank’a devredilmesiyle birlikte önemli bir değişiklik gündeme geldi. Bu dönüşüm süreci kapsamında Enpara kullanıcılarını en çok ilgilendiren konu ise IBAN numaralarındaki değişiklik olacak. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:57

Uzun yıllardır dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com, önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com’un tüzel unvanı Enpara Bank A.Ş. olarak değişiyor. Banka, bu dönüşüm süreciyle ilgili müşterilerini bilgilendirdi ve hizmet şartlarında önemli detayları paylaştı.

IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı

ÜCRETSİZ HİZMETLER DEVAM EDECEK

Enpara kullanıcılarının alışkın olduğu ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri ile aidatsız kredi kartı uygulaması, unvan değişikliğinden sonra da ömür boyu geçerli olacak. Banka, bu hizmetlerin “sonsuza kadar” süreceğini taahhüt etti.

IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı

IBAN’LAR YENİLENECEK

Müşterileri doğrudan ilgilendiren en büyük değişiklik ise IBAN numaralarında gerçekleşecek. Eylül-Ekim 2025 döneminde Enpara Bank A.Ş. ismiyle faaliyet göstermeye başlayacak kurum, yasal zorunluluk nedeniyle tüm hesaplara yeni IBAN numaraları tanımlayacak.

Bu süreçte, para transferi alacak müşterilerin yeni IBAN'larını karşı taraflarla hızlıca paylaşmaları gerekecek.

IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı

90 GÜNLÜK YÖNLENDİRME SÜRESİ

Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, kullanıcı talebi doğrultusunda 90 gün boyunca otomatik olarak yeni IBAN'a yönlendirilecek. Ancak bu sürenin sonunda yönlendirme sona erecek ve eski IBAN’a yapılan transferler otomatik olarak göndericiye geri dönecek.

Enpara, IBAN değişikliğiyle ilgili bilgilendirme ve hatırlatmaları önümüzdeki süreçte müşterilere ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz
Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!
ETİKETLER
#qnb finansbank
#Qnb Bank
#Enpara
#ıban
#Enpara
#Enpara Bank
#Dijital Bankacılık
#Iban Değişikliği
#Ücretsiz Hizmetler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.