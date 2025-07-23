IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı

Uzun yıllardır dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com, önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com’un tüzel unvanı Enpara Bank A.Ş. olarak değişiyor. Banka, bu dönüşüm süreciyle ilgili müşterilerini bilgilendirdi ve hizmet şartlarında önemli detayları paylaştı.

ÜCRETSİZ HİZMETLER DEVAM EDECEK

Enpara kullanıcılarının alışkın olduğu ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri ile aidatsız kredi kartı uygulaması, unvan değişikliğinden sonra da ömür boyu geçerli olacak. Banka, bu hizmetlerin “sonsuza kadar” süreceğini taahhüt etti.

IBAN’LAR YENİLENECEK

Müşterileri doğrudan ilgilendiren en büyük değişiklik ise IBAN numaralarında gerçekleşecek. Eylül-Ekim 2025 döneminde Enpara Bank A.Ş. ismiyle faaliyet göstermeye başlayacak kurum, yasal zorunluluk nedeniyle tüm hesaplara yeni IBAN numaraları tanımlayacak.

Bu süreçte, para transferi alacak müşterilerin yeni IBAN'larını karşı taraflarla hızlıca paylaşmaları gerekecek.

90 GÜNLÜK YÖNLENDİRME SÜRESİ

Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, kullanıcı talebi doğrultusunda 90 gün boyunca otomatik olarak yeni IBAN'a yönlendirilecek. Ancak bu sürenin sonunda yönlendirme sona erecek ve eski IBAN’a yapılan transferler otomatik olarak göndericiye geri dönecek.

Enpara, IBAN değişikliğiyle ilgili bilgilendirme ve hatırlatmaları önümüzdeki süreçte müşterilere ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.