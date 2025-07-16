IBAN tek başına yetmeyecek! Yeni dönem tüm bankalarda zorunlu oldu

Avrupa Birliği, para transferlerinde dolandırıcılığı önlemek amacıyla yeni bir doğrulama sistemine geçiyor. 9 Ekim'den itibaren yalnızca IBAN bilgisi yeterli olmayacak; alıcının ismi de kontrol edilerek güvenlik ışığı sistemi devreye girecek.

Avrupa Birliği, dijital bankacılıkta hızla artan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla, para transferlerinde önemli bir güvenlik reformuna imza atıyor. 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren Euro bölgesindeki tüm para transferlerinde yalnızca IBAN bilgisi yeterli olmayacak; alıcının adı da sistem tarafından doğrulanmak zorunda olacak.

“IŞIK SİSTEMİ”YLE ÜÇ AŞAMALI GÜVENLİK KONTROLÜ

Yeni uygulama kapsamında bankalar, "ışık sistemi" adı verilen üç kademeli bir doğrulama mekanizmasını devreye alacak:

Yeşil Işık: IBAN ile alıcı adı tamamen uyuşuyorsa işlem sorunsuz şekilde onaylanacak.

Sarı Işık: Küçük harf hataları veya benzer yazım farkları varsa sistem kullanıcıyı uyaracak, ancak transfer yapılabilecek.

Kırmızı Işık: Alıcı adı ve IBAN arasında ciddi bir uyuşmazlık varsa, sistem transfer öncesi açık bir uyarı verecek. Bu durumda kullanıcı işlemi yapmaya devam edebilecek ancak oluşabilecek zararın sorumluluğu kendisine ait olacak.

DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bu düzenleme, özellikle sahte IBAN’larla yapılan para yönlendirme dolandırıcılıklarını, sahte fatura girişimlerini ve hesap değiştirme saldırılarını azaltmayı hedefliyor. Örneğin Almanya’da yalnızca bu tür dolandırıcılıklardan kaynaklanan yıllık zararın 30 milyon Euro’yu aştığı tahmin ediliyor.

EURO BÖLGESİNDEKİ TÜM BANKALAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Yeni sistem, Euro bölgesindeki tüm finans kuruluşları için bağlayıcı olacak. Ancak her banka, bu güvenlik adımını uygulamak için kendi teknik altyapısını geliştirmekte serbest olacak. Birçok bankanın, kullanıcılarını görsel renkli uyarılarla yönlendirecek dijital çözümler hazırladığı bildiriliyor.

TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR SİSTEM GÜNDEMDE Mİ?

Avrupa'da zorunlu hale gelecek bu sistem, Türkiye’de henüz resmi olarak gündeme alınmış değil. Ancak sahteciliğe karşı etkili bir önlem olarak dikkat çeken bu model, gelecekte Türkiye'deki dijital bankacılık sistemleri için de örnek teşkil edebilir.

9 Ekim 2025’ten itibaren Euro ile yapılacak tüm havalelerde yalnızca IBAN bilgisi yeterli olmayacak; alıcının adının doğru yazılması da büyük önem taşıyacak.