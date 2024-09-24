IBAN’a para gönderirken açıklama kısmını boş bırakanlar yandı: Cezası büyük olacak! Para transferlerinde kritik uyarı

24 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:09

IBAN numarasına para gönderenlerin dikkat etmesi gereken yeni bir uygulama başlatıldı. Para transferleri ile ilgili kritik bir uyarı geldi. IBAN’a para gönderirken açıklama kısmını yazmayanları büyük cezalar bekliyor. Peki, IBAN’a açıklama kısmına ne yazılır? Uzmanı cevap verdi.

Para gönderirken açıklama kısmı önemli mi, sorusuna Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, çok net cevap verdi. Çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacağımızı belirten uzman IBAN’a para gönderirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İşte IBAN​ numaraları üzerinden yapılan para transferleri ile ilgili uyarı.

PARA GÖNDERİRKEN AÇIKLAMA KISMI ÖNEMLİ Mİ?

Nakit kullanımının azaldığı şu günlerde IBAN ve kart üzerinden alışveriş yaygınlaştı. Bu noktada IBAN üzerinden yapılan para transferleri ile ilgili önemli bir uyarı paylaşıldı. Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak para gönderenlerin açıklama kısmını doldurmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Sözcü'ye konuşan Emin Saygın'ın açıklamaları şöyle;

“Aldığınız hizmet ya da borç ödemesi gibi detayları açıklama kısmına yazmak zorundasınız. Bu bilginin eksik olması hukuki sorunlara yol açabilir. Borçlar Kanunu’nun 1002. maddesi uyarınca, açıklama yapılmadan gönderilen para borç ödemesi olarak değerlendirilir.

Açıklama eklemezseniz, gönderdiğiniz para borç ödemeniz olarak kabul edilecektir.

IBAN’A gönderdiğimiz bir belgede açıklama yoksa ne için gönderdiğimiz belli değilse bununla ilgili vergi usul kanunu açısından da usulsüzlük ortaya çıkacaktır"

IBAN'DA AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILIR?

Birine borç para gönderirken açıklama kısmına 'borç para' 'borç olarak gönderilmiştir' 'geri ödenmek üzere borç' gibi açık ve anlaşılır açıklama yazmakta fayda var.

Kira, aidat veya dönemsel olarak ödediğimiz paralarında açıklamasını geçerli ve açıklayıcı yapılmalı. Kira ödüyorsak hangi aya ait olduğu belirtilmeli. Örneğin şubat ayı kirası, mart ayı kirası olarak yazılmalı.

Eğer bir açıklama yapmıyorsanız bu para karşı tarafa borcunuz vardır ve siz bu borcu ödemek için göndermişsiniz olarak kabul edilir.