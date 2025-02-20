IBAN’a para transferinde yeni dönem: Mart ayında zorunlu olacak!

Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemeyle, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinde çift doğrulama sistemi zorunlu hale gelecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni düzenlemeyle, internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde çift doğrulama sistemi zorunlu hale gelecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Yeni düzenleme kapsamında, tüm banka müşterileri para transferi yaparken ek bir doğrulama adımı ile karşılaşacak. Bu uygulamanın, dolandırıcılık girişimlerini ve yetkisiz hesap erişimlerini önlemeyi amaçladığı belirtiliyor. BDDK yetkilileri, çift doğrulama sisteminin hesap güvenliğini artırarak finansal işlemleri daha güvenilir hale getireceğini vurguluyor.

DOLANDIRICILIK VAKALARINDAKİ ARTIŞ HAREKETE GEÇİRDİ

Son yıllarda internet ve mobil bankacılık kullanıcılarının sayısındaki hızlı artış, dolandırıcıların da bu alana yönelmesine sebep oldu. Özellikle yüksek enflasyon nedeniyle bankaların kredi kartı ve kredi limitlerini artırması, dolandırıcıların büyük meblağlarda vurgun yapma olasılığını yükseltti. Birçok banka müşterisi, bilgileri dışında kredi çekildiğini ve hesaplarından farklı hesaplara para transferi yapıldığını öne sürerek yetkililere başvurdu.

PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Artan şikayetler üzerine harekete geçen BDDK, EFT ve havale işlemlerinde güvenlik tedbirlerini güçlendirme kararı aldı. Taslak çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen düzenlemenin, Mart ayı itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar için zorunlu hale getirilmesi bekleniyor.