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 | Kübra Çelepi

IBAN'ınızı kontrol edin! Paralar hesaplara geçti: Bakan Göktaş açıkladı

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, duyurdu. Bu ay toplam 5,4 milyar lira yardım 544 bin vatandaşa ödenecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, müjdeyi verdi. Evde bakım yardımı hesaplara geçiyor.

IBAN'ınızı kontrol edin! Paralar hesaplara geçti: Bakan Göktaş açıkladı

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını vurguladı. Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapılıyor.

IBAN'ınızı kontrol edin! Paralar hesaplara geçti: Bakan Göktaş açıkladı
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Göktaş, şunları söyledi:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

IBAN'ınızı kontrol edin! Paralar hesaplara geçti: Bakan Göktaş açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

Evde bakım parası için şartlar nelerdir?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç kişiye bakmakla sorumlu olan kişiye ödenmektedir. Bu ödemenin alınabilmesi için, bakıma muhtaç kişinin gerçekten bakıma muhtaç olduğunu belgelemesi ve gelirinin asgari ücretin 3/2'sinden az olması gerekmektedir.
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#Ekonomi
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