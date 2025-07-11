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 | İrem Çınar

IBAN’la gönderdiğiniz para başkasına gitmesin! FAST, EFT, Havale fark etmez: Bu hataları yapmayın

IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde küçük bir hata, büyük kayıplara neden olabilir. Peki, güvenli bir şekilde para göndermek için nelere dikkat etmelisiniz? İşte IBAN’la para gönderirken atlamamanız gereken kritik adımlar...

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IBAN’la gönderdiğiniz para başkasına gitmesin! FAST, EFT, Havale fark etmez: Bu hataları yapmayın
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 09:56

Bankacılık işlemlerinde yapılan en ufak bir dikkatsizlik, kullanıcıları ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya bırakabiliyor. Özellikle para transferlerinde kullanılan IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası), kolaylık sağlamasının yanı sıra ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Son zamanlarda artış gösteren şikayetler, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

IBAN’la gönderdiğiniz para başkasına gitmesin! FAST, EFT, Havale fark etmez: Bu hataları yapmayın

1 HARF 1 RAKAM HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

IBAN numarasında yapılan bir harf ya da rakam hatası, paranın yanlış bir hesaba gitmesine neden olabiliyor. Böyle bir durumda paranın geri alınması ise sanıldığı kadar kolay değil. Yapılan araştırmalar, hatalı IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerinde, iade sürecinin çoğu zaman hem karmaşık hem de uzun soluklu olduğunu gösteriyor. Bu durum bireylerin yanı sıra şirketleri de maddi ve hukuki açıdan zor durumda bırakabiliyor.

Yanlış hesaba gönderilen para, alıcının iade etmeyi reddetmesi halinde yasal sürece taşınmak zorunda kalabiliyor. Bu da hem zaman hem de enerji kaybına neden oluyor.

IBAN’la gönderdiğiniz para başkasına gitmesin! FAST, EFT, Havale fark etmez: Bu hataları yapmayın

IBAN İLE PARA TRANSFERİ NASIL YAPILIR?

IBAN ile , ya da işlemleri sırasında şu adımları dikkatle takip etmek büyük önem taşıyor:

1. Alıcının IBAN numarasını edinin: Para göndereceğiniz kişinin güncel ve eksiksiz IBAN numarasını mutlaka doğrulayın.

2. Bankacılık kanalına giriş yapın: Mobil bankacılık uygulaması, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden işlem gerçekleştirin.

3. Transfer menüsünü seçin: EFT, havale ya da FAST işlemi için ilgili menüyü açın.

4. IBAN ile gönderim seçeneğine tıklayın.

5. IBAN numarası ve alıcının adı-soyadını girin: Bazı bankalar, isim ve IBAN uyuşmazlığına karşı sistem uyarısı verebilir.

6. Gönderilecek tutarı yazın ve işlemi onaylayın.

7. Güvenlik adımlarını tamamlayın: Şifre veya doğrulama kodu gerekiyorsa girin.

8. Dekontunuzu alın: İşlem tamamlandığında, dekontu kaydetmeyi unutmayın.

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#Ekonomi
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