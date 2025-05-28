IBAN ile para gönderen herkesi ilgilendiriyor! SMS doğrulama zorunluluğu yok: İddia asılsız çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), para transferlerine SMS doğrulaması geleceğine dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür haberleri yalanladı.

Son günlerde kamuoyunda, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren bankacılık işlemlerinde özellikle para transferlerinde SMS doğrulamasının zorunlu hale geleceğine dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut para transferi sisteminde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değil. BDDK, para transferlerinde SMS doğrulama sistemine geçileceğine dair çıkan haberlerin ve sosyal medyada dolaşan söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yapılan açıklamada, vatandaşların para gönderme işlemlerini mevcut sistem üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirmeye devam edeceği ifade edildi. SMS doğrulaması gibi yeni bir uygulamanın gündemde olmadığı vurgulanarak, kamuoyunun bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDİYOR

BDDK, bankacılık sisteminde güvenliğin en üst düzeyde sağlandığını hatırlatarak, para transferi işlemlerinin mevcut uygulamalar çerçevesinde sürdürülmeye devam edeceğini açıkladı. Herhangi bir yeni düzenleme ya da zorunluluk olmadan, vatandaşlar bankacılık işlemlerini aynı şekilde yapabilecek.