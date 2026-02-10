İBB burs 2. taksit ödeme takvimi 2026 Şubat! İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak, hangi gün?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Genç Üniversitesi Sosyal Desteği" kapsamında 100 bin öğrenciye 20 bin TL burs verilecek. İBB burs sonuçları 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanmıştı. Öğrencilere 10 bin TL değerindeki ilk taksitler ise 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un asıl gücü; bu şehrin sokaklarında hayallerini büyüten gençlerimiz. Eğitim yolculuklarındaki yükü biraz olsun hafifletebilmek için 20 bin TL’ye çıkardığımız Genç Üniversiteli Sosyal Desteğimizin başvuru sonuçları açıklandı. Siz sadece hayallerinize odaklanın; biz İstanbul’da her adımınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı. İlk taksitlerin yatmasının ardından öğrenciler İBB burs 2. taksitleri ne zaman yatacak, hangi gün sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki İBB burs 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB BURS 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

İBB burs 2. taksit ödemeleri geçtiğimiz yıllarda ilk taksitlerin ardından 1 ay sonra öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu yıl da benzer bir ödeme takviminin uygulanması bekleniyor. Bu kapsamda İBB burs ödemelerinin 2. taksitlerinin 9-15 Şubat tarihleri arasında yatırılacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili İBB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. 153 Çözüm Merkezi tarafından aktarılan bilgilere göre ise İBB bursunun ödeme takvimi henüz belli olmadı. İlerleyen İBB burs 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarihin duyurulması bekleniyor. Ödemelerin gerçekleşmesinin ardından öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İBB BURSU KAÇ TAKSİT OLACAK 2026?

İBB bursu 2026 yılı için 20 bin TL olarak belirlendi. Öğrencilere ilk taksit ödemelerinde 10 bin TL yatırıldı. Bu kapsamda ikinci taksitlerde de 10 bin TL yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da İBB bursu 2 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.