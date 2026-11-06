İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 20.000 TL burs başvuru sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla her yıl verdiği eğitim yardımı başvuruları bugün sona erecek. 2026-2027 akademik yılında üniversite öğrencilerine yılda üç kere toplamda 20 bin TL eğitim yardımı yapılacak. Başvurularını tamamlayan öğrencilerin gözleri sonuç duyurusunda. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB tarafından her yıl üniversite öğrencilerine verilen eğitim desteği sonuçları henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül-21 Kasım tarihleri arasında alınan burs başvuru sonuçları 2 Ocak'ta açıklanmıştı.

Bu yıl 29 Eylül-6 Kasım tarihleri arasında alınan burs başvurularının da Aralık ayının son haftasında veya Ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. İBB, burs başvuru sonuçlarının açıklanması için henüz net bir tarih duyurmadı. Öğrencilerin, belediye tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.



İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs başvuru sonuçları, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden, İstanbul Senin uygulamasından veya 153 Çözüm Merkezi üzerinden öğrenilebilecek.