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Ekonomi
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:34

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 20.000 TL burs başvuru sonuçları

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? üniversiteli öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversiteli öğrencilere yıllık 20 bin TL tutarında burs verecek. 2026-2027 akademik yılı için başvurularını tamamlayan öğrenciler toplam 20 bin TL'lik destekten yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor. 29 Eylül'de başlayan ve 6 Kasım'da sona erecek olan başvuru sürecinin ardından öğrenciler burs başvurularının ne zaman sonuçlanacağını araştırıyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 20.000 TL burs başvuru sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:34

'nin üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla her yıl verdiği eğitim yardımı başvuruları bugün sona erecek. 2026-2027 akademik yılında üniversite öğrencilerine yılda üç kere toplamda 20 bin TL eğitim yardımı yapılacak. Başvurularını tamamlayan öğrencilerin gözleri sonuç duyurusunda. Peki başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 20.000 TL burs başvuru sonuçları

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB tarafından her yıl üniversite öğrencilerine verilen eğitim desteği sonuçları henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül-21 Kasım tarihleri arasında alınan burs başvuru sonuçları 2 Ocak'ta açıklanmıştı.

Bu yıl 29 Eylül-6 Kasım tarihleri arasında alınan burs başvurularının da Aralık ayının son haftasında veya Ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. İBB, burs başvuru sonuçlarının açıklanması için henüz net bir tarih duyurmadı. Öğrencilerin, belediye tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 20.000 TL burs başvuru sonuçları


İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs başvuru sonuçları, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden, İstanbul Senin uygulamasından veya 153 Çözüm Merkezi üzerinden öğrenilebilecek. 

ETİKETLER
#Eğitim Yardımı
#İBB Burs
#Genç Üniversiteli
#üniversite öğrencileri
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekonomi
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