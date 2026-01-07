Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İBB bursu ödeme takvimi! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak?

İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit halinde ödenecek gibi sorular sonuçların açıklanmasının ardından gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 100 bin öğrenciye tek seferlik verilecek olan 20 bin TL "Genç Üniversitesi Sosyal Desteği" programının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Öğrenciler İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile birlikte sonuçlarını öğrenebiliyor. Öğrenciler tarafından sonuçların açıklanmasıyla birlikte İBB burs ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Peki İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? İBB bursu ödeme takvimi ile ilgili detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB bursu ödeme takvimi! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 09:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Genç Üniversitesi Sosyal Desteği" başvuruları 23 Eylül - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından ise değerlendirme sürecine geçildi. Değerlendirme süreci ise 2 Ocak 2026 tarihinde sona erdi. İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında 20 bin TL verilecek olan 100 bin öğrenci belirlendi. Sonuçların açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İBB bursu kazanan binlerce öğrencinin gündeminde İBB bursu ödeme takvimi yer alıyor.

İBB bursu ödeme takvimi! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un asıl gücü; bu şehrin sokaklarında hayallerini büyüten gençlerimiz. Eğitim yolculuklarındaki yükü biraz olsun hafifletebilmek için 20 bin TL’ye çıkardığımız Genç Üniversiteli Sosyal Desteğimizin başvuru sonuçları açıklandı. Siz sadece hayallerinize odaklanın; biz İstanbul’da her adımınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadeleri yer aldı. İBB burslarının ne zaman yatırılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

153 Çözüm Merkezi tarafından iletilen bilgilere göre İBB bursunun ödeme takvimi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde ödeme takviminin belli olması ve öğrencilerin hesaplarına burs ücretlerinin yatırılması bekleniyor.

İBB bursu ödeme takvimi! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak?

İBB BURSU KAÇ TAKSİT OLACAK 2026?

İBB bursu geçtiğimiz yıllarda 2 veya 3 taksit şeklinde yatırılmıştı. Bu kapsamda taksitlerin ilki bursun açıklanmasının hemen ardından öğrencilerin hesaplarına yatırılıyordu. 2. taksitler ise 1 ay sonra geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin hesaplarına geçmişti. Bu yıl İBB bursunun taksitler halinde öğrencilere yatırılması bekleniyor.

İBB bursu ödeme takvimi! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak?

İBB BURSU ÖDEME TAKVİMİ 2026

İBB bursu 2026 ödeme takvimi henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.

Geçtiğimiz yıl İBB bursu ödemeleri 2 taksit şeklinde gerçekleştirilmişti. İlk taksit Ocak ayı içerisnde yatırılmıştı. İkinci taksitler ise 3 Nisan tarihinde öğrencilerin hesaplarına geçmişti.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.