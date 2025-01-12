İBB evlilik desteği ödemesine zam yaptı! İşte yeni destek miktarı ve başvuru şartları

12 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen çiftler için evlilik desteği ödemesi miktarını iki kat artırdı. Peki İBB evlilik desteği kaç TL oldu? Başvuru şartları neler. Detaylar haberimizde...

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İstanbul’da ihtiyaç durumu tespit edilen çiftler için İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödenen “Evlilik Desteği” ödemesine zan geldi. Yüksek enflasyon, İstanbul'daki hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak çiftlere verilen maddi destek miktarı iki katına çıkarıldı.

İBB​ EVLİLİK DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?

Alınan kararla 15 bin TL olan “İBB Evlilik Desteği” yüzde 100 oranında artırılarak 30 bin TL’ye çıkarıldı. İBB'den yapılan açıklamada başvuruların Sosyal Hizmetler Şube Müdürlükleri, İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi, ve Çözüm Merkezi Mobil Uygulama adreslerinden yapılabileceği kaydedildi.

Ayrıca 0552 153 00 34 Whatsapp hattı, Mobil Çözüm Noktaları, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla da İBB Evlilik Desteği başvuruları yapılabilecek.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet etmek.

Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi.

Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

15 Mayıs 2023 tarihinde hizmete başlanan destek kapsamında bugüne kadar 16 bin 215 çifte destek sağlandığı açıklanmıştı.