İBB Meclisi'nde kabul edildi: İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, mahkeme kararına uygun şekilde düzenlemeler yapılarak, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 29 yıllığına ruhsatlandırılması için ihale açılması kararlaştırıldı. Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir adım attı. Nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin hizmete girmesi için ihale yapılmasına yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

ŞARTLAR YENİDEN BELİRLENDİ

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından daha önce alınan karar, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yargıya taşınmıştı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu doğrultuda, İBB Meclisi’nde şartları yasal mevzuatla uyumlu hale getirilerek teklif yeniden değerlendirildi.



29 YILLIK RUHSATLA HİZMETE AÇILACAK

Alınan yeni karara göre, uygulama tabanlı çalışacak 2 bin 500 taksi, 29 yıllığına ruhsatlandırılarak hizmete sunulacak. Bu süreç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek. Ruhsatlar, gerçek kişilere verilmek üzere ihaleye çıkarılacak.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, ilgili madde tüm üyelerin onayıyla kabul edildi.