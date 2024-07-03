İBB personel alımı başladı 77 kontenjan var! Başvurular 3 gün sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak. İBB farklı pozisyonlarda çalıştırılacak ilköğretim, lise ve üniversite mezunu 77 eleman alımı yapacak. Başvurular 3-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını İBB Kariyer sitesi üzerinde iletecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş arayan vatandaşlara müjdeyi verdi. İBB 77 personel alımı başladı.
Başvurular bugün açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İSPER A.Ş tarafından toplam 77 personel alımı yapılacak.
İBB başvuru şartları ise belli oldu. İstihdam edilecek personelde 30 yaşını aşmama ve askerliğini yapmış olma şartları aranacak.
İBB 77 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER A.Ş tarafından toplam 77 eleman istihdam edilecek.
Başvurular 3-6 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Genel başvuru kategorisinde 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Genel başvuru kategorisinde deneyim şartı aranmayacak.
Engelli bireyler için de 50 kişilik özel bir kontenjan bulunuyor.
Hemşire ve şoför pozisyonları için de 1'er kişilik alım yapılacak. Hemşirelik pozisyonu için hemşirelik mezunu olma şartı Şoför pozisyonu için ise en az lise mezunu olma şartı bulunuyor.
30 yaşını aşmama ve askerliğini yapmış olma şartları da gözetilecek.
Adaylar başvurularını İBB Kariyer sitesi üzerinden gerçekleştirecek.