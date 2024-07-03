İBB personel alımı başladı 77 kontenjan var! Başvurular 3 gün sürecek

03 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:22

Türkiye'nin en bilinen 33 yıllık inşaat firması iflas etti! Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri askıya alındı

Türkiye'nin en bilinen 33 yıllık inşaat firması iflas etti! Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri askıya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş arayan vatandaşlara müjdeyi verdi. İBB 77 personel alımı başladı.

Başvurular bugün açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İSPER A.Ş tarafından toplam 77 personel alımı yapılacak.

İBB başvuru şartları ise belli oldu. İstihdam edilecek personelde 30 yaşını aşmama ve askerliğini yapmış olma şartları aranacak.

İBB 77 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER A.Ş tarafından toplam 77 eleman istihdam edilecek.

Başvurular 3-6 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Genel başvuru kategorisinde 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Genel başvuru kategorisinde deneyim şartı aranmayacak.

Engelli bireyler için de 50 kişilik özel bir kontenjan bulunuyor.

Hemşire ve şoför pozisyonları için de 1'er kişilik alım yapılacak. Hemşirelik pozisyonu için hemşirelik mezunu olma şartı Şoför pozisyonu için ise en az lise mezunu olma şartı bulunuyor.

30 yaşını aşmama ve askerliğini yapmış olma şartları da gözetilecek.

Adaylar başvurularını İBB Kariyer sitesi üzerinden gerçekleştirecek.