İBB'den büyük destek! Duymayan emekli kalmasın: 9 bin TL yardım yapılacak

20 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:24

Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyük depreme büyük adımlarla hazırlanıyor. İBB Meclisi'nin temmuz ayında yapılan son toplantısında kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar çıktı.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine can suyu olacak, riski binalarda yeniden yapım masraflarına destek sağlayacak, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ve bina incelemesinde ortak hizmet protokolü yapılması kararı, İBB Meclisi'nde yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

İMAMOĞLU: DUYMAYAN EMEKLİ KALMASIN

Kararın ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu haberi riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin yüzde 65'ini İBB olarak biz karşılıyoruz. Ekstra 9 bin TL kira desteği veriyoruz" diye konuştu.

İBB KİRA DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

İBB'nin yapacağı mali desteğin oranı, hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etapta ‘İstanbul Yenileniyor’a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

7 AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Mali destek süreci 7 aşamalı olarak gerçekleşecek. O aşamalar şöyle:

Kiptaş’ın ön sözleşme yapması,

Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi,

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti,

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri,

Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Kiptaş’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi,

İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi sağlanacak.

EMEKLİLERE 9 BİN TL KİRA YARDIMI

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak.

Acil dönüştürülmesi gereken 6 bin 920 bina ve toplam 62 bin bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.