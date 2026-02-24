Menü Kapat
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

Şubat 24, 2026 11:31
1
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

Yapay zekâ hamlesi piyasayı sarstı: Anthropic'in "Claude Code" açıklaması sonrası IBM hisseleri yüzde 13'ten fazla geriledi.

2
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

Teknoloji devi IBM, uzun yıllardır alışık olmadığı kadar sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin hisseleri, yapay zekâ girişimi Anthropic'in "Claude Code" adlı aracına ilişkin duyurusunun ardından yüzde 13,15 değer kaybetti. Hisse fiyatı 223,35 dolara kadar indi.

3
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

Bu tablo, IBM için sıradan bir dalgalanma değil. 18 Ekim 2000'den bu yana görülen en sert günlük düşüş kayıtlara geçti. Yani tam 25 yılın en ağır kaybı.

4
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

PİYASAYI SARSAN AÇIKLAMA

Anthropic, pazartesi günü yayımladığı blog yazısında “Claude Code” isimli yapay zekâ aracının, yıllardır ana bilgisayar sistemlerinde kullanılan COBOL kodlarını dönüştürebileceğini duyurdu.

5
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

COBOL, özellikle bankalar, sigorta şirketleri ve kamu kurumlarında yaygın olarak kullanılan köklü bir yazılım dili. IBM'in ana bilgisayar ekosisteminin de temel taşlarından biri olarak görülüyor.

6
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

Bugüne kadar bir COBOL sistemini yenilemek, açıkçası, kolay bir iş değildi. Yıllar süren analizler, kalabalık danışman ekipleri ve ciddi maliyetler gerektiriyordu. Süreç zahmetliydi, riskliydi ve çoğu kurum için başlı başına bir projeydi. Anthropic ise bu tabloyu değiştirebileceğini iddia ediyor.

7
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

“YILLAR DEĞİL, BİRKAÇ ÇEYREK”

Şirketin açıklamasına göre Claude Code, modernizasyon sürecinin en karmaşık kısmı olan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebiliyor. Yani sistemin nasıl çalıştığını, hangi modülün neye bağlı olduğunu, nerede hangi bağımlılıkların bulunduğunu artık insan ekipler yerine yapay zekâ çözümleyebilecek.

8
IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

Anthropic'e göre bu sayede yıllar sürebilecek dönüşüm projeleri birkaç çeyrek içinde tamamlanabilir. İşte yatırımcıyı tedirgin eden nokta tam da burası oldu.

