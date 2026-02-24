IBM’de 25 yılın en sert düşüşü

“YILLAR DEĞİL, BİRKAÇ ÇEYREK”

Şirketin açıklamasına göre Claude Code, modernizasyon sürecinin en karmaşık kısmı olan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebiliyor. Yani sistemin nasıl çalıştığını, hangi modülün neye bağlı olduğunu, nerede hangi bağımlılıkların bulunduğunu artık insan ekipler yerine yapay zekâ çözümleyebilecek.