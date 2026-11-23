İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 1170 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alımların 119’u Bakanlığın merkez teşkilatına, 1051’i ise taşra teşkilatına yapılacak. Büro personeli ve çağrı karşılama personeli en fazla kontenjan ayrılan kadrolar arasında yer alırken mühendis, mimar, avukat, programcı, psikolog ve teknik hizmetler alanında da personel alınacak. Adaylar başvuru sırasında ilan edilen pozisyonlar arasından tercih yapabilecek. Her pozisyon için KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Başvuru sürecinde adayların mezuniyet durumlarına uygun kadroları tercih etmesi ve ilan edilen özel şartları taşıması gerekecek. İşte İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımına ilişkin kadro dağılımı, KPSS puan şartı ve başvuru takvimi…

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı 1.170 personel alımı başvuruları 2026! İçişleri Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartları İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 1170 sözleşmeli personel istihdam edecek. Merkez teşkilatına 119, taşra teşkilatına 1051 personel alınacak. Büro personeli ve çağrı karşılama personeli en fazla kontenjan ayrılan kadrolar arasında yer alıyor. Başvurular 7 Aralık 2026 tarihinde başlayıp 11 Aralık 2026 saat 16.00'ya kadar sürecek. Adayların 2026 KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor. Her pozisyon için kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvuru sırasında en fazla 30 tercih yapabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İçişleri Bakanlığının yayımladığı ilana göre toplam 1170 sözleşmeli personel alınacak. Merkez teşkilatı için 119, valilik ve ilçe birimlerinde görevlendirilmek üzere 1051 kişilik kontenjan ayrıldı.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan sayıları şöyle:

Büro Personeli (Lisans): 235

Büro Personeli (Önlisans): 356

Nüfus ve Vatandaşlık: 30

Çağrı Karşılama Personeli (Lisans): 60

Çağrı Karşılama Personeli (Çağrı Merkezi Bölümü): 220

Avukat: 7

Mühendis (Elektrik-Elektronik): 13

Mühendis (İnşaat): 27

Mühendis (Makine): 12

Mühendis (Bilgisayar): 2

Mühendis (Maden): 6

Mühendis (Çevre): 1

Mimar: 9

Psikoloji: 1

Arşiv Uzmanı: 9

Programcı: 10

İstatistik: 3

Grafiker (Lisans): 2

Tekniker (Elektrik-Elektronik): 3

Tekniker (Elektronik Haberleşme Tek.): 2

Destek Personeli (Temizlik): 103

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 7

Şoför: 11

Teknisyen (Mobilya): 2

Teknisyen (Elektrik): 2

Teknisyen (Motor): 2

Teknisyen (Sıhhi Tesisat): 3

Teknisyen (Klima): 2

Aşçı (Ortaöğretim): 5

Aşçı Yardımcısı: 1

Garson: 1

Bulaşıkçı: 5

Kaloriferci: 2

Bahçıvan: 3

Tatlı Ustası: 1

Pide Ustası: 1

Kebap Ustası: 1

Kasap: 1

Taş Ustası: 1

Boyacı: 2

Büro personeli kadrosu 621 kişilik kontenjanla en fazla alım yapılacak pozisyon oldu. Çağrı karşılama personeli için 280, destek personeli için ise 138 kişilik kadro ayrıldı. Destek personeli alımları kapsamında şoför, temizlik görevlisi, aşçı, garson, bahçıvan, kaloriferci, boyacı-badanacı ve taş ustası gibi farklı pozisyonlar bulunuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı başvuruları 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 16.00’ya kadar tamamlayabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Ayrıca İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi olan icisleri.gov.tr adresinde yayımlanacak sınav duyurusunda yer alan başvuru bağlantısı üzerinden de işlemler gerçekleştirilebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ?

Personel alımına başvuracak adayların 2026 KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor. Öğrenim düzeylerine göre geçerli puan türleri şöyle:

Lisans mezunları: KPSSP3

Ön lisans mezunları: KPSSP93

Ortaöğretim (lise) mezunları: KPSSP94

Adayların tercih edecekleri pozisyon için belirlenen mezuniyet ve diğer özel başvuru şartlarını da karşılaması gerekiyor.

SÖZLÜ SINAVA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK, KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

İçişleri Bakanlığının personel alımında adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Her pozisyon için belirlenen kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Adaylar başvuru sırasında merkez ve taşra teşkilatındaki birimler ile pozisyon unvanları arasından en fazla 30 tercih yapabilecek. Yerleştirme ve sınav sürecinde adayların KPSS puanları, tercih sıralamaları ve başvurdukları kadrolara ilişkin şartlar dikkate alınacak. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyonlar kapsamında değerlendirilecek.