İcradan Ev Almak Karlı mı Riskli mi?

18 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:06

İcradan ev almak hakkında bilmeniz gereken her şey burada! Karlı mı, riskli mi?, İhaleye kimler katılabilir?, Teminat ne kadar?, Kredi kullanabilir miyim?, İhaleyi kazandıktan sonra neler yapmalıyım? gibi aklınıza takılan tüm soruların cevapları ve icradan ev almanın püf noktalarını haberimizden okuyabilirsiniz...

200 bin liralık aracı icradan 10 bin liraya aldılar

200 bin liralık aracı icradan 10 bin liraya aldılar

Ev sahibi olmanın yollarından biri olan icradan ev almak, birçok kişi için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

İşte icradan ev almanın avantajları ve dezavantajları hakkında bilmeniz gerekenler...

1. İCRADAN EV ALMAK KARLI MI?

İcradan ev almak, genellikle piyasa değerinin altında fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunar. Ancak, bu durum her zaman geçerlilik arz etmez. İcradan alınan gayrimenkullerin durumu, bakım gereksinimleri ve olası hukuki sorunları göz önünde tutmak ve ona göre adım atmak gerekir.

İcradan ev almanın karlı olup olmadığını anlamak veya belirlemek için:

Piyasayı iyi araştırın: İcradan satışa sunulan evlerin piyasa değerlerini araştırarak, gerçek bir fırsat olup olmadığını mutlaka değerlendirin.

Evin durumunu uzmanlarıyla inceleyin: İcradan alınan evlerin çoğu bakımsız olabilir. Bu nedenle, ek masraflar çıkabileceğini göz önünde tutmanızda fayda var.

2. İCRA​ İHALESİNE KİMLER KATILABİLİR?

İcra ihalesine katılmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Genel olarak, 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı​ ihaleye katılabilir. Ancak, katılmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir:

Teminat yatırmak: İhaleye katılacak kişilerin, ihale konusu gayrimenkulün rayiç değerinin %20'sini teminat olarak yatırmaları gerekmektedir.

İhaleye zamanında katılmak: İlan metninde belirtilen tarih ve saatte açık artırmaya katılmak gereklidir.

3. TEMİNAT NEDİR?

Teminat, ihaleye katılmak için yatırılması gereken bir güvence bedelidir. İhaleye katılacak olan kişilerin, ihale konusu gayrimenkulün muhammen bedelinin %10 ile %20'si arasında bir miktarı teminat olarak yatırmaları gerekmektedir.

Bu teminat, ihaleyi kazanmanız durumunda satış bedelinden düşülür.

4. İCRALIK EV KREDİYLE ALINIR MI?

İcradan alınan evler için kredi kullanma durumu karmaşık olabilir. Genel olarak, bankalar icralık gayrimenkuller için kredi vermekte isteksizdir.

Bunun nedeni, ihaleden sonraki 1 yıl içinde ihalenin feshi davası açılabilme olasılığıdır. Ancak, bazı durumlarda, eğer yeterli sermayeniz varsa, icralık gayrimenkuller için başvuruda bulunmak mümkün olabilir.

5. İHALEYİ KAZANDIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

İhaleyi kazandıktan sonra, aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

Satış bedelini ödeyin: İhaleyi kazanan alıcı, kendisine verilen sürede satış bedelini icra dairesine ödemelidir.

Tapu işlemlerini başlatın: Ödeme yapıldıktan sonra, tapu devri işlemlerini başlatmak için gerekli belgeleri hazırlayın.

Evin durumunu kontrol edin: Evin durumu hakkında bilgi sahibi olun ve gerekirse bakım onarımlarını planlayın.

Son olarak icradan ev almak, uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunarken, beraberinde bazı riskler ve dikkat edilmesi gereken noktaları da getirir. Bu süreçte, iyi bir araştırma yapmak ve uzmanlardan destek almak, başarılı bir yatırım yapmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, her adımı dikkatlice planlamak, hayalinizdeki evi almanın anahtarıdır!