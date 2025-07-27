ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar

Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan G.Ç. adlı mağdurun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilerek soruşturma kapsamında G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında başlatılan işlem belirtildi.

SUÇLAMALAR AÇIKLANDI

Buna göre İçer'in hakkında yapılan suçlamaların “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” olduğu bildirildi. Polislerin gözaltına aldığı İçer'le ilgili soruşturma devam ediyor.